Trener Igi Światek potwierdził opinie. „Różnica była widoczna także dla nas”

Iga Świątek od dawna była wymieniana w gronie faworytek do zwycięstwa w turnieju olimpijskim w Paryżu. Traf chciał, że zawody tenisowe na igrzyskach umiejscowiono na ukochanych przez nią kortach Rolanda Garrosa, na których triumfowała już cztery razy w ramach zmagań wielkoszlemowych. Ostatecznie Polka opuści stolice Francji jako brązowa medalistka po porażce w półfinale z Qinwen Zheng.

Tomasz Wiktorowski potwierdza przypuszczenia ekspertów dot. występu Świątek

Chinka sprawiła ogromną sensację, pokonując Igę Świątek w dwóch setach. W meczu o brąz liderka rankingu WTA szybko się uporała z Anną Karoliną Schmiedlovą, przez co mogła stanąć na podium wraz Zheng i Donną Vekić, odpowiednio złotą i srebrną medalistką turnieju olimpijskiego. Choć brąz jest także dla Polki wielką nagrodą, to nie zmienia to opinii, że w końcowej fazie turnieju towarzyszyło jej ogromne napięcie.

Do nerwowej gry raszynianki w Paryżu odwołał się jej trener Tomasz Wiktorowski. Szkoleniowiec potwierdził opinie ekspertów, iż jego zawodniczka czuła się inaczej niż zwykle. Jego zdaniem wynikało to z rangi imprezy. Cały sztab Polki kładł duży nacisk na dobry występ na igrzyskach. Samej Świątek także mocno zależało na dobrym wyniku w Paryżu, więc nie dziwi go jej zachowanie. Spodziewa się, że na kolejnych igrzyskach Polka będzie znacznie spokojniej podchodzić do rywalizacji.

– Była różnica i była ona widoczna także dla nas. Jest to jednak naturalne, bo był to inny turniej niż wszystkie pozostałe. Potrzebne jest tutaj „igrzyskowe doświadczenie”, które zdobywa się tylko na takiej imprezie. Ja wierzę, że Iga za cztery lata będzie w stanie wygrać ten turniej. Ta dziewczyna stworzona jest do tego, by przez kolejne lata rywalizować na najwyższym poziomie, a takie doświadczenia sprawiają, że jest jeszcze lepszą zawodniczką – powiedział Wiktorowski dla WP SportoweFakty.

Iga Świątek nie zagra w turnieju w Toronto

Tomasz Wiktorowski wyjawił także, że ze względu na igrzyska Iga Świątek nie weźmie udziału w turnieju w Toronto.

