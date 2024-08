Rywalka Igi Świątek zniknęła z touru. W końcu przerwała milczenie

Marketa Vondrousova zadziwiła świat tenisa, wygrywając niespodziewanie Wimbledon 2023. Czeszka pokonała wówczas m.in. Donnę Vekić, rodaczkę Marie Bouzkovą, Jessikę Pegulę, Elinę Svitoline i Ons Jabeur w finale.

Rywalka Igi Świątek zniknęła z Touru

W tym roku Czeszka nie przypominała siebie, sprzed roku. Czeszka najlepiej zaprezentowała się na Rolandzie Garrosie, gdzie dotarła do ćwierćfinału, przegrywając z późniejszą triumfatorką – Igą Świątek. W tegorocznej edycji Wimbledonu odpadła w pierwszej rundzie, po niespodziewanej porażce z Jessiką Bouzas Maneiro, która aktualnie plasuje się na 80. miejscu w rankingu WTA.

To był jej ostatni występ do tej pory. Czeszka nawet musiała się wycofać z udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jako powód podano problemy zdrowotne. „Jest mi bardzo przykro, ale z powodów zdrowotnych nie będę uczestniczyć w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do ostatniej chwili miałam nadzieję, że będę mogła wystartować przynajmniej w deblu, ale problemy z ręką uniemożliwiły mi tu. Koncentruję się teraz na tym, by wyzdrowieć przed US Open i będę trzymać kciuki za wszystkich reprezentantów Czech” – napisała przed rozpoczęciem imprezy w stolicy Francji.

Marketa Vondrousova przeszła operację

Marketa Vondrousova postanowiła coś z tym zrobić i teraz poinformowała za pośrednictwem swojego Instagrama, że przeszła zabieg. „Zmagam się z bólem barku już od kilku miesięcy i nie było innego wyjścia jak iść na operację. Wszystko poszło dobrze i wkrótce zacznę rehabilitację. Do zobaczenia na korcie”.

Nie wiadomo, kiedy Czeszka wróci do Touru. Brak jej obecności na kortach odbija się na jej rankingu. W najnowszym zestawieniu przesunęła się o cztery pozycje i spadła na 22. miejsce. Przypomnijmy, że jej najwyższą pozycją w tabeli była szósta lokata we wrześniu 2023 roku.

