Maks Kaśnikowski zaczarował US Open! Życiowy sukces utalentowanego Polaka

Maks Kaśnikowski ma 21 lat i spory talent, co konsekwentnie udowadnia, z turnieju na turniej. Pochodzący z Warszawy tenisista w 2024 roku po raz pierwszy zameldował się w kwalifikacjach do wielkoszlemowego US Open. Polak w ostatnich miesiącach sięgnął po swoje dwa pierwsze zwycięstwa w turniejach singlowych z cyklu ATP Challenger Tour, wygrywając finały w portugalskim Oeiras oraz zmaganiach w Poznaniu.

Wcześniej Kaśnikowski zgarniał sukcesy tego typu, ale w znajdujących się półkę niżej zmaganiach ITF, zarówno w singlu, jak i deblu.

US Open: Maks Kaśnikowski z awansem do turnieju głównego!

W 2024 roku Kaśnikowski po raz pierwszy wziął udział w kwalifikacjach wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. Są one trzyetapowe. W decydującym meczu będący na 194 miejscu w rankingu ATP Polak zagrał z Francuzem Antoine Escoffierem. Numerem 217 na światowych listach.

Choć przeciwnik miał z pewnością dużo więcej doświadczenia, choćby mając już 32 lata, to Polak po raz kolejny zaczarował swoją grą. Kaśnikowski rozprawił się z rywalem w nieco ponad 1,5 godziny. Mający 21 lat warszawianin zwyciężył w dwóch setach 6:3, 7:6.

Zwłaszcza emocjonująca była druga partia. Polak miał już wynik 5:3 na swoją korzyść. Ostatecznie jednak stracił podanie, a po chwili zrobiło się 5:6 na niekorzyść Kaśnikowskiego. Polak wytrzymał jednak presję, doprowadzając do tie-breaka, w którym ograł ponad dekadę od siebie starszego Francuza.

Kiedy rozpoczyna się turniej główny US Open?

Wielkoszlemowe granie w fazie głównej ostatniego turnieju Wielkiego Szlema w 2024 roku rozpoczyna się w poniedziałek 26 sierpnia. Losowanie drabinek turniejowych zaplanowano za to na czwartek 22 sierpnia. W turnieju głównym na pewno zobaczymy piątkę z Polski. Wśród singlistek zagrają: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Za to w przypadku panów, na ten moment pewny gry jest Hubert Hurkacz i Maks Kaśnikowski. W kwalifikacjach swój mecz finałowy zagra jeszcze w czwartek polskiego czasu Kamil Majchrzak.

Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na sobotę 7 września, panowie zagrają o tytuł w niedzielę 8 września. Za zwycięstwo zarówno triumfatorka, jak i triumfator, zgarną po 3,6 miliona dolarów. Tytułu sprzed roku bronią Coco Gauff oraz Novak Djoković.

Mecze US Open, zarówno te kwalifikacyjne, jak i turnieju głównego, dostępne są na kanałach Eurosportu oraz platformie MAX.

