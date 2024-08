Dramat znanej rywalki Igi Świątek. Właśnie zakończyła US Open!

Greczynka musiała poddać mecz, rezygnując z gry ze względu na problemy zdrowotne przy stanie 2:6. Maria Sakkari była rozstawiona w US Open z numerem 9. Można zatem mówić o sporej sensacji.

twitter

Greczynka nie wstydziła się łez na korcie. Z pewnością nie tak wyobrażała sobie występ w Nowym Jorku. Niestety, Sakkari nie zdołała wygrać nierównej walki z własnym zdrowiem.

US Open: Kolejna wielkoszlemowa katastrofa Marii Sakkari

Co dokładnie dolegało Greczynce? Można sugerować się zachowaniami m.in. podczas przerwy medycznej, o którą Sakkari poprosiła po zakończeniu pierwszego seta. Widać było, że problemy dotyczyły prawego barku. Jak się okazało, po konsultacji z fachowcem, Sakkari postanowiła skreczować.

Niestety, z perspektywy greckiej tenisistki, to nie jest pierwszyzna w przypadku turniejów Wielkiego Szlema. Mająca 29 lat zawodniczka pochodząca z Aten zna smak np. półfinału US Open. Sakkari dokonała tego jednak dawno, bo w 2021 roku. Co więcej, w łącznej statystyce wszystkich turniejów rangi wielkoszlemowej, Greczynka już jedenasty raz z rzędu (!) nie zdołała zameldować się w drugim tygodniu grania turniejowego.

Polski dzień na twardych kortach w Nowym Jorku!

Na poniedziałek zaplanowano aż trzy mecze, w których będzie okazja zobaczyć reprezentantkę bądź reprezentanta Polski podczas US Open. Po stronie pań kibice będą mogli oglądać Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch. Za to w przypadku singlistów, debiutant w turnieju głównym w Nowym Jorku, Maks Kaśnikowski.

Mecze Huberta Hurkacza oraz Igi Świątek zaplanowano na kolejne dni rywalizacji. Warto dodać, że liderka rankingu WTA jest w US Open rozstawiona z numerem 1. Polka triumfowała na twardych kortach w Nowym Jorku w 2022 roku.

Mecze US Open dostępne są na kanałach Eurosportu oraz platformie MAX.

Czytaj też:

Niepokojące obrazki z USA. Iga Świątek musiała opuścić kort