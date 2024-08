Wielki talent z Polski oczarował US Open. „Czuję się jak w grze komputerowej”

Trzech rywali na swojej drodze do turnieju głównego US Open musiał pokonać mający 21 lat tenisista z Warszawy. Maks Kaśnikowski dokonał tej sztuki na kortach Flushing Meadows-Corona Park w Nowym Jorku w imponujący sposób. Efekt? W tegorocznym turnieju Wielkiego Szlema w Stanach Zjednoczonych w głównej drabince zagra dwóch singlistów z Polski. Trzeba przyznać, nie jest to taki częsty obrazek.

US Open: Maks Kaśnikowski o swoim sukcesie w Nowym Jorku

W debiucie na US Open w turnieju głównym Kaśnikowski zagra z Pedro Martinezem. Hiszpan to aktualnie numer 43 w rankingu ATP. Sześć lat starszy od Polaka tenisista na pewno będzie faworytem, ale nie jest wykluczone, że wielki polski talent ponownie postanowi pokazać swój imponujący tenis na korcie.

– Czuję się jak w grze komputerowej. Widzę zawodników, których oglądałem tylko w telewizji i telefonie. Spotykam ich na żywo i wydają się być nieprawdziwi, zrobieni z wosku. Szafkę obok mnie ma Djoković. Cały czas się z mijamy i wydaje się być idealny! […] Jestem bardzo zadowolony z tego jak grałem w eliminacjach. Byłem zdyscyplinowany na korcie, miałem dużo zimnej krwi, nie speszyłem się po straconym przełamaniu w drugim secie. Byłem skoncentrowany na planie gry i tym, co przeciwnikowi nie odpowiada – przyznał Kaśnikowski, cytowany na portalu X przez Marka Furjana.

Młody Polak w zabawny sposób ocenił również losowanie i to, z kim przyjdzie się zmierzyć podczas rywalizacji w Nowym Jorku. Warto dodać, że mecz Kaśnikowski – Martinez już w poniedziałek (26.08), wstępnie o godzinie 17:00 polskiego czasu.

– Liczyłem w losowaniu, że trafię na Djokovicia i zabrakło tak jakby jednej pozycji. Zostałem dolosowany jako przedostatni, a jako ostatni Albot, który na niego trafił – dodał debiutant w słynnej wielkoszlemowej imprezie.

Kiedy rozpoczyna się turniej główny US Open?

Wielkoszlemowe granie w fazie głównej ostatniego turnieju Wielkiego Szlema w 2024 roku rozpoczyna się w poniedziałek 26 sierpnia. W turnieju głównym na pewno zobaczymy piątkę z Polski. Wśród singlistek zagrają: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Za to w przypadku panów wystąpią Hubert Hurkacz i Kaśnikowski.

Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na sobotę 7 września, panowie zagrają o tytuł w niedzielę 8 września. Za zwycięstwo zarówno triumfatorka, jak i triumfator, zgarną po 3,6 miliona dolarów. Tytułu sprzed roku bronią Coco Gauff oraz Novak Djoković.

Mecze US Open, zarówno te kwalifikacyjne, jak i turnieju głównego, dostępne są na kanałach Eurosportu oraz platformie MAX.

