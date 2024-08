Klęska Magdy Linette. O tym dniu polscy kibice będą chcieli szybko zapomnieć

Magdalena Fręch, Maks Kaśnikowski i Magda Linette. W takiej kolejności wychodzenia na kort pierwszego dnia US Open odpadali zawodniczki i zawodnik z Polski. Nie ma co ukrywać, to zdecydowanie nie był dzień, który polscy kibice będą dobrze wspominać.

US Open: Magda Linette odpadła, szesnastolatka Iva Jović górą

Rozczarowały w szczególności obie z wymienionych pań. Fręch i Linette odpadły bowiem w meczach z niżej notowanymi przeciwniczkami. Zwłaszcza bolesna jest porażka poznanianki. Linette mierzyła się z reprezentantką gospodarzy, która jest dopiero na początku swojej zawodowej drogi. Dość napisać, że Iva Jović przed startem US Open klasyfikowana była na... 389 miejscu w rankingu WTA.

Poznanianka nie zdołała jednak pokazać swojego najlepszego tenisa. Linette tym samym dopełniła szokującą statystykę występów w turniejach Wielkiego Szlema w 2024 roku. Polka nie wygrała ani jednego (!) meczu, odpadając na etapie I rundy kolejno na kortach: Australian Open w Melbourne, Rolanda Garrosa w Paryżu, Wimbledonu w Londynie, aż wreszcie US Open w Nowym Jorku.

Z pewnością zupełnie inaczej doświadczona tenisistka wyobrażała sobie swoje udziały w turniejach o najbardziej prestiżowej randze w sezonie 2024.

Kiedy swoje mecze w US Open rozegrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz?

We wtorek (tj. 27 sierpnia) do gry na kortach w Nowym Jorku wkracza najlepsza singlowa dwójka z Polski, czyli Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Wrocławianin rozstawiony z numerem 7 w tegorocznej drabince zagra z Kazachem Timofiejem Skatowem. Początek spotkania o godzinie 17:00 polskiego czasu.

W przypadku Świątek pierwszą rywalką w US Open 2024 będzie Kamilla Rachimowa. Rosjanka w turniej znalazła się jako tzw. szczęśliwa przegrana, przegrywając w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wchodząc do turnieju za sprawą kontuzji jednej z zawodniczek. Początek starcia Świątek – Rachimowa o godzinie 18:00, patrząc na polskie zegarki.

Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na sobotę 7 września, panowie zagrają o tytuł w niedzielę 8 września. Za zwycięstwo zarówno triumfatorka, jak i triumfator, zgarną po 3,6 miliona dolarów. Tytułu sprzed roku bronią Coco Gauff oraz Novak Djoković.

Mecze US Open dostępne są na kanałach Eurosportu oraz platformie MAX.

