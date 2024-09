Iga Świątek włączyła się do pomocy dla powodzian. Skierowała apel

Od kilku dni sytuacja w południowo-zachodniej Polsce jest bardzo trudna. Mnóstwo miejscowości zostało zalanych w wyniku powodzi. Od świata zostały odcięte m.in. Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. Tragicznie wygląda też sytuacja w Głuchołazach, Bystrzycy Kłodzkiej, czy też Kłodzku. Wezbrana woda podąża dalej i zagraża kolejnym rejonom. We wtorek trwa choćby walka o ratowanie dobytków ludzi w Szprotawie w województwie lubuskim. Tam wylewa rzeka Bóbr.

Iga Świątek z ważnym apelem

Sporo mieszkańców zalanych rejonów straciło dach nad głową. W internecie trwa pospolite ruszenie. Uruchomiono już dużo zbiórek pieniężnych dla poszkodowanych ludzi. Polacy organizują się też w przypadku pomocy rzeczowej, kupując najpotrzebniejsze produkty dla powodzian oraz środki czystości. W sieci pojawił się ważny apel Igi Świątek związany właśnie z pomocą dla osób, które ucierpiały w walce z żywiołem.

„To co możemy zrobić, żeby pomóc, nie będąc na miejscu powodzi, to m.in. na miarę możliwości włączyć się w zweryfikowane zbiórki finansowe lub rzeczowe” – napisała na Instastories Iga Świątek, załączając link do zbiórki prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż.

Świątek zwróciła się do powodzian

Wielu znanych sportowców wsparło już zbiórki dla powodzian. Kibice mocno docenili przede wszystkim Jakuba Błaszczykowskiego, który wraz z fundacją Ludzki Gest przekazał 250 tysięcy złotych na walkę ze skutkami żywiołu przechodzącym przez Polskę.

Świątek zdecydowała się im jeszcze przesłać wyrazy wsparcia, podkreślając, że poszkodowani mieszkańcy nie są sami w tej tragicznej sytuacji.

„Myślami ze wszystkimi osobami dotkniętymi powodzią. I służbami oraz organizacjami, które niosą pomoc. Nie jesteście sami” – dodała liderka światowego rankingu.

