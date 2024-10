Iga Światek straciła swój rekord. Rywalka prezentuje wielką formę

Kibice Igi Świątek z niepokojem patrzą na długą nieobecność swojej idolki. Polka wycofała się ze startów w turniejach w Seulu, Tokio i Pekinie. Według samej zawodniczki stoją za tym powody prywatne. Zdaniem jej byłego trenera sprawa może mieć podłoże mentalne. W tym samym czasie o triumf w China Open bije się już tylko osiem zawodniczek. Magdalena Fręch i Magda Linette pożegnały się z imprezą w ostatnich dniach.

Rywalka zabrała rekord Idze Świątek

W grze jest między innymi najgroźniejsza rywalka Świątek, Aryna Sabalenka. Jeśli Białorusinka wygra zmagania w Chinach, to odrobi wiele punktów do Polki w rankingu. Wiceliderkę czeka jednak niełatwe zadanie, bo w ćwierćfinale zagra z rywalką, która jej „nie leży”. Karolina Muchova w tym sezonie notuje dobre wyniki, mimo że na początku borykała się z kontuzją.

W Chinkach Czeszka gra jak z nut. W szybkim tempie odprawia kolejne rywalki, przez co piątkowy pojedynek z Sabalenką już elektryzuje kibiców. Muchova ma dodatkową motywację do meczu, gdyż stanie przed szansą na wyśrubowanie ustanowionego przez siebie rekordu. W ostatnim czasie tenisistka lubi wygrywać sety stosunkiem 6:0 lub 6:1. Do tej pory rekord liczby spotkań z rzędu z wygranym setem takim wynikiem dzierżyła Iga Świątek (5 spotkań).

Muchova już ją przebiła, bo od czasu ćwierćfinału US Open w każdym z meczów potrafi wygrać seta nie tracąc więcej niż jednego gema. Po ostatnim pojedynku z Cristiną Bucsą rekord wynosi 6 meczów. Choć trudno będzie jej o kontynuacje w pojedynku z turniejową jedynką, to z pewnością, jeśli chodzi o losy starcia, nikt nie może być pewny awansu.

Walka o zwycięstwo w China Open

Pozostałe pary ćwierćfinałowe turnieju WTA 1000 w Pekinie tworzą Mirra Andriejewa i Qinwen Zheng oraz Yulia Stardoubtseva i Coco Gauff. Z kolei Paula Badosa wygrała swój mecz z Shuai Zhang i jest już w półfinale China Open.

