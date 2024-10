Iga Świątek nagrała wzruszający film o Rafaelu Nadalu. „Pozostawałeś szczery”

Rafael Nadal w ostatnich latach zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jeszcze pod koniec poprzedniego roku dało się odczuć, że ten sezon może być dla Hiszpana ostatnim. Te przypuszczenia zostały potwierdzone w czwartek, kiedy jeden z najlepszych tenisistów w historii ogłosił przejście na sportową emeryturę. Na korcie Nadal pożegna się z kibicami w Maladze podczas finałów Pucharu Davisa, które będą się odbywać w dniach 19-24 listopada.

Świątek nagrała film o Nadalu

W mediach społecznościowych od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy i podziękowań w stronę Nadala. Hiszpan stworzył na przestrzeni lat fantastyczną rywalizację z takimi graczami jak: Roger Federer, Novak Djoković, czy też Andy Murray. Jest też ogromny autorytetem dla wielu tenisistów i tenisistek. Do tego grona należy choćby Iga Świątek. Najlepsza polska zawodniczka zdecydowała się nagrać film, który jest hołdem dla wybitnego Hiszpana.

– Cześć Rafa! Z uwagi na twoje ogłoszenie to pewnie wyjątkowy dzień dla ciebie i wszystkich fanów tenisa. Chciałam opowiedzieć, jak cię doceniam i co znaczyła dla mnie twoja kariera. Byłeś i nadal jesteś największą inspiracją, jaką kiedykolwiek miałam. Dziękuję ci za to i dziękuję za bycie tak wspaniałą osobą również poza kortem. Twoja skromność to coś, co nie jest częste wśród osób, które osiągają taki sukces – powiedziała Świątek w pierwszej części nagrania.

twitter

– Zawsze pozostawałeś szczery względem siebie. Dziękuję za bycie dla mnie przykładem dobrego człowieka. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się kolejnym etapem twojego życia i być może też nowym etapem kariery, bo dla ciebie sky is the limit. Mam nadzieję, że spędzisz mnóstwo czasu z bliskimi i rodziną. Dziękuję – zakończyła.

Nadal ustępuje tylko Djokoviciowi

W swojej karierze Nadal wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe. Pod tym względem lepszy jest tylko Novak Djoković, który w tego typu imprezach zwyciężał 24-krotnie.

Kibice najbardziej zapamiętają Nadala najprawdopodobniej z dominacji na kortach ziemnych. Wystarczy wspomnieć, że Byk z Manacor aż 14 razy zostawał triumfatorem wielkoszlemowego Roland Garros rozgrywanego właśnie na tej nawierzchni.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz szczególnie o odchodzącej legendzie. Wyjątkowe słowa PolakaCzytaj też:

Iga Świątek z poruszającym gestem. „Dbajcie o siebie i swoje rodziny”