Skandaliczne sceny na korcie. Kibice byli wściekli na tenisistkę z Rosji

W przypadku tenisistki, która urodziła się w Moskwie, ale od 2012 roku reprezentuje Kazachstan (podobnie jak np. Jelena Rybakina), jej mecze wzbudzają sporo emocji. Julia Putincewa jest bowiem dosyć krnąbrną zawodniczką. Kolejna odsłona „wojenek” z niekoniecznie przychylnymi kibicami – rozgrywa się podczas Australian Open 2026.

Julia Putincewa wrogiem kibiców w Melbourne. Skandal na trybunach!

Tenisistka, która dotychczas najdalej w AO dotarła do III rundy (aż czterokrotnie) – właśnie poprawiła swój najlepszy wynik. Putincewa pokonała Turczynkę Zeynep Sonmez w trzech setach. Kazaszka w trakcie spotkania musiała sobie radzić z głośno dopingującymi rywalkę kibicami. Po ostatniej piłce Kazaszka zaczęła prowokacyjnie cieszyć się z wygranej, nasłuchując głośno buczących i wyrażających swoją dezaprobatę, kibiców.

Tego typu obrazki w meczach tenisowych są raczej rzadkością. Choć akurat Putincewa potrafi wzbudzić spore emocje, więc można w tym wypadku pisać o pewnego rodzaju wyjątku, potwierdzającym regułę.

Jak sama tenisistka podsumowała wydarzenia na korcie w Melbourne? Zgodnie z przewidywaniami, to była akcja i reakcja ze strony zawodniczki.

– Zawsze jest ktoś, kto mnie wspiera i kto komuś kibicuje. To właśnie jest wspaniałe w tym sporcie. Ale dziś myślę, że było wiele momentów braku szacunku, kiedy ludzie krzyczeli między moim pierwszym a drugim serwisem. Krzyczeli nawet nie za głośno, tylko po to, żebym popełniła błąd. W secie było chyba 4:3, to był ważny punkt, bardzo dobrze otworzyłam kort, uderzyłem forhendem, a gość zaczął kaszleć tylko po to, żeby mnie zdekoncentrować. Pomyślałem sobie: „Dobra, to teraz nie przegram”. Naprawdę. Byłam gotowa znieść wszystko. Byłam gotowa walczyć do śmierci. Co mogłam innego zrobić? Niektórzy potrafią się zachować i są wyedukowani tenisowo, a inni nie – przyznała Kazaszka podczas konferencji prasowej po meczu z Sonmez.

Można jednak zakładać, że mecz Puntincewej w IV rundzie ponownie będzie naładowany emocjami. Tak zresztą jest od pierwszego starcia tenisistki w Melbourne. Rywalką Kazaszki będzie rewelacyjna Iva Jović. Amerykanka właśnie pokonała sensacyjnie Jasmine Paolini.

Australian Open 2026: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne można śledzić za pośrednictwem platform takich jak Player czy HBO Max.

Telewizyjnie tenisowa rywalizacja jest pokazywana również na antenach Eurosportu.

Tytułów zdobytych w Australian Open 2025 w tegorocznej edycji będą bronić: Włoch Jannik Sinner wśród panów oraz Amerykanka Madison Keys w rywalizacji singlistek.

