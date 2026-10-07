Mordercza pogoń Igi Świątek! Tak Polka potraktowała amerykański diament

O tym, że najlepsza polska tenisistka jest w dobrej dyspozycji, informowaliśmy przy okazji poprzedniego meczu w Pekinie. Iga Świątek awansowała bowiem do 1/8 finału, notując tym samym jubileuszowy numer 40 – na etapie 1/8 finału turniejów rangi WTA 1000 w swojej karierze.

WTA 1000 Pekin: Iga Świątek ograła Ivę Jović. Ważny sukces Polki

Świątek nie ma zamiaru się zatrzymywać. Trwa wyścig z czasem i przeciwniczkami o przepustkę do zamykającego sezon WTA Finals. Spoglądając na ranking WTA Race, Polka znajduje się na miejscu numer 10. Co ciekawe, tuż za plecami Świątek znajduje się właśnie środowa (tj. 7 października) przeciwniczka. Jović uchodzi za jeden z największych talentów ostatnich lat na światowych kortach. Aż trudno uwierzyć, ale reprezentantka USA ma dopiero 18 lat.

Świątek i Jović zagrały ze sobą po raz pierwszy. Premierowa odsłona tego historycznego starcia od razu pokazała, jak mocno zmotywowana do zwycięstwa jest Polka. Świątek rozpoczęła od miażdżącego wręcz 5:0. Co więcej, Polka miała nawet dwie piłki setowe na zamknięcie partii do zera, ale ostatecznie Jović wybroniła się i set numer 1 zakończył się wynikiem 6:1.

Dużo więcej emocji było w drugiej odsłonie. Znowu zaczęło się bardzo dobrze dla Świątek (2:0), ale reprezentantka USA rzuciła na kort wszystko, co miała, dzięki czemu kibice mogli zaobserwować całkiem równe granie. Z 2:0 dla Polki zrobiło się nawet 3:2 dla Amerykanki, ale Świątek wytrzymała ten fragment lepszej gry po stronie Jović.

Dwa kluczowe momenty rozegrały się siódmym i ósmym gemie. Najpierw Polka przełamała (4:3), a następnie mając 15:40, wyszła z opałów, obroniła swój serwis i wyszła na 5:3.

Ostatecznie Polka po kilku minutach wygrała drugą odsłonę 6:3, domykając spotkanie kolejnym przełamaniem i tym samym zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Drugi set to była naprawdę solidna walka z obu stron, więc tym większe uznanie dla polskiej tenisistki, że wytrzymała presję ze strony tenisistki z USA.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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