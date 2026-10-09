Iga Świątek zobaczyła na tablicy zero! Polka nie zdołała odwrócić losów

Przed rozpoczęciem meczu wydawało się, że to Iga Świątek jest faworytką do wejścia do najlepszej czwórki China Open 2026. Polka prezentowała się bardzo solidnie w Pekinie, ale jednak, po drugiej stronie siatki trafiła na naprawdę wymagającą przeciwniczkę.

Dość napisać, że Belgijka nie pozwoliła się Polce ani razu przełamać. A grała tego dnia po prostu swoje, solidnie i konsekwentnie. Elise Mertens była zwyczajnie lepsza, trafiając na nieco rozregulowaną polską przeciwniczkę.

Tie-break przegrany do zera! Iga Świątek odpadła z turnieju w Pekinie

A skoro nie było przełamań, pierwszy set zakończył się tie-breakiem. Świątek niestety wpadła w złą serię od startu, która skończyła się... wyjątkowo mało przyjemnym scenariuszem. Polka przegrała bowiem tie-breaka aż 0:7, czyli w najwyższym możliwym wymiarze. Tracąc w najistotniejszym gemie pierwszego seta, aż trzykrotnie własne podanie.

Drugi set? Mertens kontynuowała równą, rzetelną grę. Odpowiadała właściwie na wszystko to, czym próbowała wybić z rytmu przeciwniczkę Świątek. Nie ma co ukrywać, to była mądra taktyka po stronie Polki. Kibice Świątek mogli mieć nadzieję, że nawet przy wyniku 2:5 na niekorzyść, powtórzy się scenariusz z rywalizacji przeciwko Donnie Vekić.

Niestety, z polskiej perspektywy, Belgijka do końca zachowała zimną krew. Nawet mając 5:3 i 0:30 przy swoim podaniu, ostatecznie zdołała wyjść z opresji i zamknąć mecz w dwóch partiach. Co z pewnością w ostatecznym rozrachunku, jest nieco rozczarowujące dla Polki. Wydaje się bowiem, że miejsce w WTA Finals 2026 odjechało Świątek właśnie bezpowrotnie.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 26. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024), Cincinnati (2025) i to najnowsze – w Toronto (2026).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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