Tokio 2020. Inne biegaczki by się poddały, ona wstała i zrobiła coś niesamowitego. Jest nagranie

W poniedziałkowy poranek 2 sierpnia odbyły się zawody kobiet w biegu na 1500 metrów. W jednym z nich startowała Polka Martyna Galant, która pobiła swój życiowy rekord i awansowała do półfinału. To jednak nie jej wyczyn zwrócił uwagę kibiców z całego świata, lecz to, co zrobiła Sifan Hassan, reprezentująca Holandię.

Hassan faworytką do zdobycia medalu

Biegaczka ta jest uznawana za jedną z faworytek do zdobycia złotego medalu w tej konkurencji, aczkolwiek mało brakowało, żeby w ogóle nie dostała się do półfinału. W eliminacjach bowiem doszło do wypadku, który prawie przekreślił szanse Hassan.

Wszystko działo się około 400 metrów przed metą. Jedna z rywalek Holenderki potknęła się, przewróciła i przy okazji spowodowała upadek Hassan. Ta jednak nie zrezygnowała z biegu, ponieważ to wiązałoby się z końcem jej udziału w igrzyskach, a przecież przyjechała na nie z myślą o zdobyciu olimpijskiego krążka.

Niesamowity pościg Holenderki

28-latka nie poddała się. Błyskawicznie pozbierała się i rozpoczęła spektakularny finisz. Mimo że w pewnej chwili była ostatnia, udało jej się pobiec na tak wysokiej intensywności, że wyprzedziła wszystkie rywalki i wygrała cały wyścig.

Poniżej zamieszczamy wideo z tej niesamowitej pogoni Hassan:

