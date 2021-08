Tokio 2020. Maria Andrejczyk ma szansę na życiowy sukces. Polka powalczy o medal

Maria Andrzejczyk ma na swoim koncie mistrzostwo Europy juniorów z 2015 roku. Rok później oszczepniczka pojechała do Rio de Janeiro, gdzie na igrzyskach wywalczyła czwarte miejsce. To jak do tej pory największe osiągnięcie 25-latki, która już w piątek 6 sierpnia będzie miała szansę na poprawienie tego rezultatu.

Świetny występ w kwalifikacjach

Andrejczyk awansowała do finału z pierwszym wynikiem kwalifikacji, w których osiągnęła 65,23 m. Druga Maggie Malone rzuciła o ponad dwa metry bliżej, co jest dobrym prognostykiem przed walką o medale. Finały rządzą się jednak swoimi prawami, a Polka będzie musiała wykazać się stalowymi nerwami, jeśli chce stanąć na podium.

Jak do tej pory polscy lekkoatleci świetnie radzą sobie w Japonii, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji z siedmioma medalami na koncie. Złote krążki zdobyte przez sztafetę mieszaną, Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Dawida Tomalę rozbudziły apetyty kibiców, którzy liczą na równie udany występ Andrejczyk. Ta do walki o medale przystąpi o godz. 13:50.

