Vital Heynen zabrał głos po igrzyskach. „Dostałem tysiące wiadomości, Polacy mnie zaskoczyli”

Debata co do tego, czy Vital Heynen powinien nadal prowadzić Biało-Czerwonych, cały czas jest żywa. Wydaje się jednak, że w najbliższych tygodniach nie poznamy decyzji w tej kwestii. Wiele może zależeć od nadchodzących mistrzostw Europy, w których Polacy również wezmą udział. Do naszego startu w tych rozgrywkach, nieudanych igrzysk i swojej pracy Belg odniósł się w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Kibice zaskoczyli Heynena

– Po ćwierćfinale dostałem tysiące wiadomości. To wzbudza we mnie duże emocje. Łatwo jest otrzymywać gratulacje, gdy wykona się swoją robotę, ale kiedy zawiedziesz, to nie tak oczywiste, że ktoś okaże wsparcie. A tym właśnie wsparciem Polacy mnie zaskoczyli. Pisali, że nie oceniają nas po tym jednym turnieju, ale mają w pamięci całe trzy lata i życzą, żebyśmy się nie poddawali, walczyli w mistrzostwach Europy – opowiedział Heynen.

Co z przyszłością trenera w polskiej kadrze?

Do kwestii swojej przyszłości w reprezentacji Biało-Czerwonych odniósł się w sposób enigmatyczny. Powiedział, że nie jest w stanie niczego zadeklarować, ponieważ to nie jest do tego odpowiedni moment. Wygląda więc na to, że na decyzję w tym względzie musimy poczekać do końca wspomnianych mistrzostw, a może nawet momentu, gdy poznany nowego prezesa PZPS. Już niebawem natomiast Polacy rozpoczną przygotowania do mistrzostw Starego Kontynentu.

Przygotowania Biało-Czerwonych do mistrzostw Europy

– W Spale spotykamy się 15 sierpnia. Poza dwunastką olimpijczyków dołączą jeszcze Norbert Huber, Tomasz Fornal i Damian Wojtaszek […] Część zawodników mogła powiedzieć: „Odchodzimy, kończymy sezon albo kadrową karierę i nie gramy w mistrzostwach Europy”. Poprosiłem, by tego nie robili. Żeby stanęli ramię w ramię, udowodnili, że są drużyną i zagrali na swoim poziomie. Chciałbym w mistrzostwach potwierdzić, że jesteśmy mocną ekipą. Choć to będzie cholernie trudne dla zawodników, którzy zasuwali ciężko przez ostatnie trzy lata na realizację celu i go nie osiągnęli – stwierdził trener.

– Nie będę deklarował złota ME. Skoro w Tokio mieliśmy europejski finał, to dowód jak mocne są ekipy ze Starego Kontynentu, więc łatwo nie będzie. W grupie mamy Serbów, którzy szykowali się do tego turnieju przez całe lato, bo nie grali w Tokio – zauważył szkoleniowiec.

Kiedy mistrzostwa Europy z udziałem Polaków?

Mistrzostwa Europy w siatkówce potrwają od 1 do 19 września. Biało-Czerwoni zmierzą się w grupie także z Ukrainą, Belgią, Portugalią i Grecją.

Czytaj też:

Tokio 2020. Miła niespodzianka od kibiców dla Lewandowskiego. Polak był w szoku, mamy nagranie