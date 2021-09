Koniec występów Polaków na igrzyskach paraolimpijskich. Wrócą do kraju z workiem medali

Do Japonii poleciało 90 sportowców z Polski. Igrzyska paraolimpijskie w Tokio to kolejny sukces naszych parasportowców. Biało-Czerwoni co prawda zdobyli 14 medali mniej niż pięć lat temu, ale dorobek 25 krążków dalej może robić wrażenie. Takie osiągnięcie dało naszym reprezentantom 17. miejsce w klasyfikacji medalowej igrzysk. Na pierwszej pozycji standardowo uplasowały się Chiny, które w sumie zdobyli 207 miejsc na podium.

Złoci paraolimpijczycy

Reprezentanci Polski zdobyli na igrzyskach paraolimpijskich siedem złotych medali. Patryk Chojnowski okazał się najlepszym tenisistą stołowym w swojej kategorii. Piotr Kosewicz najdalej rzucał w Tokio dyskiem. Pięć pozostałych najwyższych miejsc na podium zostało zajętych przez kobiety. Róża Kozakowska wygrała w rzucie maczugą, Barbara Bieganowska-Zając najszybciej pobiegła na 1500 metrów, Natalia Partyka wraz z Karoliną Pęk obroniły tytuł mistrzyń olimpijskich w tenisie stołowym, Karolina Kucharczyk ma tytuł mistrzowski w skoku w dal, a „złote szaleństwo” w Tokio domknęła Renata Śliwińska w pchnięciu kulą.

Dodatkowo Polacy zdobyli jeszcze sześć srebrnych i 12 brązowych medali. Za każdym ze sportowców kryje się wspaniała historia, która pokazuje, jak wiele musieli przejść, by móc rywalizować na poziomie igrzysk paraolimpijskich. Krążki przywiezione z Tokio to nie tylko sukces sportowy naszej reprezentacji, ale również indywidualne zwycięstwo z samym sobą wszystkich medalistów.

Czytaj też:

Przedostatni dzień igrzysk paraolimpijskich również z sukcesami. Dwa medale Biało-Czerwonych