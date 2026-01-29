Oto pełny terminarz olimpijski. Rozpiska ZIO 2026 w jednym miejscu!

Najważniejsze zmagania zimowego czterolecia z pewnością będą wzbudzać zainteresowanie. W końcu nie ma nic przyjemniejszego w świecie sportu, jak podziwianie występów reprezentantek i reprezentantów ze swoich krajów.

– Na igrzyskach wszystko może się wydarzyć. Mam nadzieję, że polski kibic będzie miał powody do zadowolenia w trakcie olimpijskich zmagań – przyznał w rozmowie dla WPROST Konrad Niedźwiedzki.

Człowiek będący szefem polskiej misji olimpijskiej ZIO 2026 i dyrektorem sportowym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, wie dobrze, co mówi. Choć Polska nie jest gigantem w sportach zimowych, z pewnością będzie chciała udanie pokazać się podczas imprezy na Półwyspie Apenińskim.

Poniżej prezentujemy pełen harmonogram związany ze sportową rywalizacją podczas ZIO 2026.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

4 lutego (środa)



19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Korea Południowa

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Wielka Brytania – Norwegia

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Kanada – Czechy

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Szwajcaria



5 lutego (czwartek)



10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Wielka Brytania – Estonia

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Czechy

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Norwegia – USA

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Korea Południowa – Włochy

12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Szwecja – Niemcy

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: USA – Szwajcaria

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Norwegia – Kanada

14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Włochy – Francja

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: USA – Czechy

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Kanada – Włochy

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwajcaria – Korea Południowa

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Szwecja

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Czechy – Wielka Brytania

19:30 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd

20:15 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd

21:00 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 3. przejazd

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Finlandia – Kanada



6 lutego (piątek)



9:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Wielka Brytania

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Włochy – Szwajcaria

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: USA – Kanada

11:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki

12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Francja – Japonia

13:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program krótki

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Czechy – USA

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Włochy

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Korea Południowa – Wielka Brytania

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Norwegia

14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Czechy – Szwajcaria

20:30 – CEREMONIA OTWARCIA



7 lutego (sobota)



10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 7.

10:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd

11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd mężczyzn, finał

11:35 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd

12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Niemcy – Japonia

13:00 – biegi narciarskie – bieg łączony kobiet (10 km + 10 km), finał

14:00 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 8.

14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Szwecja – Włochy

15:05 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd

16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 3000 metrów kobiet, finał

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: USA – Finlandia

17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 1. ślizg

18:32 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 2. ślizg

18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, finał

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 9.

19:30 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 1. przejazd

19:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki

19:53 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 2. przejazd

20:17 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 3. przejazd

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Szwajcaria – Kanada

22:05 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, program dowolny



8 lutego (niedziela)



9:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, kwalifikacje

9:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, kwalifikacje

10:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, wyścig rozstawieniowy

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 10.

10:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, wyścig rozstawieniowy

11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd kobiet, finał

12:30 – biegi narciarskie – bieg łączony mężczyzn (10 km + 10 km), finał

13:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, 1/8 finału

13:24 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, 1/8 finału

13:48 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, ćwierćfinały

14:00 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, ćwierćfinały

14:05 – biathlon – sztafeta mieszana 4x6 km, finał

14:12 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, półfinały

14:19 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, półfinały

14:26 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, mały finał (o brąz)

14:29 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, mały finał (o brąz)

14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 11.

14:36 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, finał

14:39 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, finał

16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 5000 metrów mężczyzn, finał

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Francja – Szwecja

17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 3. ślizg

18:30 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 4. ślizg, finał

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 12.

19:30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny

19:30 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd

20:15 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd

20:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program dowolny

21:00 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 3. przejazd

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Czechy – Finlandia

21:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program dowolny, finał



9 lutego (poniedziałek)



10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 13.

10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa mężczyzn, zjazd

12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Japonia – Włochy

12:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 1. przejazd

12:59 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 2. przejazd

13:28 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 3. przejazd

14:00 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa mężczyzn, slalom, finał

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Niemcy – Francja

17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 1. ślizg

17:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet, finał

18:05 – curling – turniej par mieszanych, półfinały

18:32 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 2. ślizg

19:00 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, finał

19:20 – łyżwiarstwo figurowe – pary taneczne, taniec rytmiczny

19:30 – snowboard – big air kobiet, finał, 1. przejazd

19:53 – snowboard – big air kobiet, finał, 2. przejazd

20:17 – snowboard – big air kobiet, finał, 3. przejazd

20:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Szwajcaria – USA

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Kanada – Czechy



10 lutego (wtorek)



9:15 – biegi narciarskie – sprint kobiet, kwalifikacje

9:55 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, kwalifikacje

10:30 – short track – 500 metrów kobiet, eliminacje

10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, zjazd

11:08 – short track – 1000 metrów mężczyzn, eliminacje

11:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 1. runda

11:45 – biegi narciarskie – sprint kobiet, ćwierćfinały

11:53 – short track – sztafeta mieszana, ćwierćfinały

12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Japonia – Szwecja

12:15 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, ćwierćfinały

12:23 – short track – sztafeta mieszana, półfinały

12:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 1. przejazd

12:45 – biegi narciarskie – sprint kobiet, półfinały

12:48 – short track – sztafeta mieszana, finał B

12:56 – short track – sztafeta mieszana, finał

12:57 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, półfinały

12:59 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 2. przejazd

13:13 – biegi narciarskie – sprint kobiet, finał

13:25 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, finał

13:28 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 3. przejazd

13:30 – biathlon – bieg indywidualny mężczyzn (20 km), finał

14:00 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, slalom, finał

14:05 – curling – turniej par mieszanych, mecz o brąz

14:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, kwalifikacje, 1. runda

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Włochy – Niemcy

17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 3. ślizg

18:05 – curling – turniej par mieszanych, finał

18:30 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program krótki

18:41 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 4. ślizg, finał

18:45 – skoki narciarskie – konkurs drużyn mieszanych, finał

20:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Kanada – USA

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Finlandia – Szwajcaria



11 lutego (środa)



10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni normalnej

10:30 – snowboard – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd

11:00 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, kwalifikacje, 2. runda

11:27 – snowboard – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd

11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant mężczyzn, finał

13:45 – kombinacja norweska – bieg na 10 km, finał

14:15 – biathlon – bieg indywidualny kobiet (15 km), finał

14:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, finał, 1. przejazd

14:55 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, finał, 2. przejazd

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Słowacja – Finlandia

17:00 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 1. ślizg

17:48 – saneczkarstwo – dwójki mężczyzn, 1. ślizg

18:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów mężczyzn, finał

18:48 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 2. ślizg, finał

19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 1.

19:30 – łyżwiarstwo figurowe – pary taneczne, program dowolny, finał

19:30 – snowboard – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd

19:37 – saneczkarstwo – dwójki mężczyzn, 2. ślizg, finał

20:27 – snowboard – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Szwecja – Włochy



12 lutego (czwartek)



9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 1.

9:30 – skeleton – mężczyźni, 1. ślizg

10:00 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 2. runda

10:00 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 1. wyścig rozstawieniowy

10:55 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 2. wyścig rozstawieniowy

11:05 – skeleton – mężczyźni, 2. ślizg

11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet, finał

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Szwajcaria – Francja

12:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, finał, 1. przejazd

12:55 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, finał, 2. przejazd

13:00 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) kobiet, finał

13:45 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 1/8 finału

14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 2.

14:18 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, ćwierćfinały

14:39 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, półfinały

14:56 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, mały finał (o brąz)

15:01 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, finał

16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 5000 metrów kobiet, finał

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Czechy – Kanada

18:30 – saneczkarstwo – sztafeta mieszana, finał

19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 2.

19:30 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 1. przejazd

19:59 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 2. przejazd

20:15 – short track – 500 metrów kobiet, ćwierćfinały

20:28 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 3. przejazd

20:29 – short track – 1000 metrów mężczyzn, ćwierćfinały

20:58 – short track – 500 metrów kobiet, półfinały

21:05 – short track – 1000 metrów mężczyzn, półfinały

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Łotwa – USA

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Niemcy – Dania

21:26 – short track – 500 metrów kobiet, finał B

21:31 – short track – 500 metrów kobiet, finał

21:37 – short track – 1000 metrów mężczyzn, finał B

21:43 – short track – 1000 metrów mężczyzn, finał



13 lutego (piątek)



9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 3.

10:00 – snowboard – snowboardcross kobiet, 1. wyścig rozstawieniowy

10:55 – snowboard – snowboardcross kobiet, 2. wyścig rozstawieniowy

11:45 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) mężczyzn, finał

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Finlandia – Szwecja

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Włochy – Słowacja

13:30 – snowboard – snowboardcross kobiet, 1/8 finału

14:00 – biathlon – sprint mężczyzn (10 km), finał

14:03 – snowboard – snowboardcross kobiet, ćwierćfinały

14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 3.

14:24 – snowboard – snowboardcross kobiet, półfinały

14:41 – snowboard – snowboardcross kobiet, mały finał (o brąz)

14:46 – snowboard – snowboardcross kobiet, finał

16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 10 000 metrów mężczyzn, finał

16:00 – skeleton – kobiety, 1. ślizg

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Francja – Czechy

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał

17:45 – skeleton – kobiety, 2. ślizg

19:00 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program dowolny, finał

19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 4.

19:30 – skeleton – mężczyźni, 3. ślizg

19:30 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 1. przejazd

19:59 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 2. przejazd

20:28 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 3. przejazd

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Kanada – Szwajcaria

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał

21:14 – skeleton – mężczyźni, 4. ślizg, finał



14 lutego (sobota)



9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 4.

10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, 1. przejazd

10:30 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, 1/16 finału

11:00 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, 1/8 finału

11:20 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, ćwierćfinały

11:35 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, półfinały

11:46 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, mały finał (o brąz)

11:48 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, finał

12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km kobiet, finał

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Szwecja – Słowacja

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Niemcy – Łotwa

13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, 2. przejazd, finał

14:00 – biathlon – sprint kobiet (7,5 km), finał

14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 5.

16:00 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, ćwierćfinały

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Finlandia – Włochy

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał

17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów mężczyzn, finał

18:00 – skeleton – kobiety, 3. ślizg

18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, finał

19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 5.

19:30 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd

19:44 – skeleton – kobiety, 4. ślizg, finał

20:15 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd

20:15 – short track – 1500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały

20:59 – short track – 1000 metrów kobiet, eliminacje

21:00 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 3. przejazd

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: USA – Dania

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał

21:44 – short track – 1500 metrów mężczyzn, półfinały

22:00 – short track – sztafeta kobiet, półfinały

22:27 – short track – 1500 metrów mężczyzn, finał B

22:34 – short track – 1500 metrów mężczyzn, finał



15 lutego (niedziela)



9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 6.

10:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 1. ślizg

10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 1. przejazd

10:30 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, 1/16 finału

11:00 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, 1/8 finału

11:15 – biathlon – bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km), finał

11:20 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, ćwierćfinały

11:35 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, półfinały

11:46 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, mały finał (o brąz)

11:47 – bobsleje – monoboby kobiet, 2. ślizg

11:48 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, finał

12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km mężczyzn, finał

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Szwajcaria – Czechy

13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 2. przejazd, finał

13:45 – snowboard – snowboardcross drużynowy, ćwierćfinały

14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 6.

14:15 – snowboard – snowboardcross drużynowy, półfinały

14:35 – snowboard – snowboardcross drużynowy, mały finał (o brąz)

14:40 – snowboard – snowboardcross drużynowy, finał

14:45 – biathlon – bieg pościgowy kobiet (10 km), finał

16:00 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, ćwierćfinały

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Kanada – Francja

17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów kobiet, finał

18:00 – skeleton – sztafeta mieszana, finał

18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, finał

19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 7.

19:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Dania – Łotwa

19:30 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd

19:45 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program krótki

20:15 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd

21:00 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 3. przejazd

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: USA – Niemcy



16 lutego (poniedziałek)



9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 7.

10:00 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 1. ślizg

10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 1. przejazd

10:30 – snowboard – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd

11:00 – short track – 1000 metrów kobiet, ćwierćfinały

11:18 – short track – 500 metrów mężczyzn, eliminacje

11:35 – snowboard – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd

11:55 – short track – 1000 metrów kobiet, półfinały

11:57 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 2. ślizg

12:04 – short track – sztafeta mężczyzn, półfinały

12:36 – short track – 1000 metrów kobiet, finał B

12:42 – short track – 1000 metrów kobiet, finał

13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 2. przejazd, finał

14:00 – snowboard – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd

14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 8.

15:05 – snowboard – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd

16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, półfinał

19:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 3. ślizg

19:00 – skoki narciarskie – konkurs duetów mężczyzn, finał

19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 8.

19:30 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 1. przejazd

19:53 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 2. przejazd

20:00 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program dowolny, finał

20:17 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 3. przejazd

21:04 – bobsleje – monoboby kobiet, 4. ślizg, finał

21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, półfinał



17 lutego (wtorek)



9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 9.

10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni dużej

10:45 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, kwalifikacje, 1. runda

11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, kwalifikacje, 2. runda

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off

13:00 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 1. przejazd

13:27 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 2. przejazd

13:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje, 1. runda

13:45 – kombinacja norweska – bieg na 10 km, finał

13:54 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 3. przejazd

14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 9.

14:15 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje, 2. runda

14:30 – biathlon – sztafeta mężczyzn 4x7,5 km, finał

14:30 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, półfinały

14:52 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, półfinały

15:24 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał D

15:30 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał C

15:43 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał D

15:49 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał C

16:22 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał B (o brąz)

16:28 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off

16:41 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał B (o brąz)

16:47 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał

18:45 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program krótki

19:00 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 3. ślizg

19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 10.

19:30 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 1. przejazd

19:53 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 2. przejazd

20:17 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 3. przejazd

21:03 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 4. ślizg, finał

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off



18 lutego (środa)



9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 10.

9:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje

10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 1. przejazd

10:15 – biegi narciarskie – sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje

11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, finał, 1. przejazd

11:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, finał

12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał

12:15 – biegi narciarskie – sprint drużynowy mężczyzn, finał

12:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, finał, 2. przejazd

12:30 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 1. przejazd

12:59 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 2. przejazd

13:28 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 3. przejazd

13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 2. przejazd, finał

14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 11.

14:45 – biathlon – sztafeta kobiet 4x6 km, finał

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał

18:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał

19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 11.

20:15 – short track – 500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały

20:42 – short track – 500 metrów mężczyzn, półfinały

20:50 – short track – sztafeta kobiet, finał B

20:59 – short track – sztafeta kobiet, finał

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał

21:24 – short track – 500 metrów mężczyzn, finał B

21:29 – short track – 500 metrów mężczyzn, finał



19 lutego (czwartek)



9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 12.

9:50 – skialpinizm – sprint kobiet, eliminacje

10:00 – kombinacja norweska – zawody drużynowe na skoczni dużej

10:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd

10:30 – skialpinizm – sprint mężczyzn, eliminacje

11:27 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd

11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, finał, 1. przejazd

12:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, finał, 2. przejazd

12:55 – skialpinizm – sprint kobiet, półfinały

13:25 – skialpinizm – sprint mężczyzn, półfinały

13:55 – skialpinizm – sprint kobiet, finał

14:00 – kombinacja norweska – sprint drużynowy, finał

14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 12.

14:15 – skialpinizm – sprint mężczyzn, finał

14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, mecz o brąz

16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów mężczyzn, finał

19:00 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program dowolny, finał

19:05 – curling – turniej mężczyzn, półfinały

19:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, finał

19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd

20:27 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd



20 lutego (piątek)



10:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, runda rozstawieniowa

12:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, 1/8 finału

12:35 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, ćwierćfinały

12:54 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, półfinały

13:10 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, mały finał

13:15 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, finał

14:05 – curling – turniej kobiet, półfinały

14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego mężczyzn (15 km), finał

16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, finał

16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał

18:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 1. ślizg

19:05 – curling – turniej mężczyzn, mecz o brąz

19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 1. przejazd

19:48 – bobsleje – dwójki kobiet, 2. ślizg

19:59 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 2. przejazd

20:15 – short track – 1500 metrów kobiet, ćwierćfinały

20:28 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 3. przejazd

21:00 – short track – 1500 metrów kobiet, półfinały

21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał

21:17 – short track – sztafeta mężczyzn, finał B

21:29 – short track – sztafeta mężczyzn, finał

21:56 – short track – 1500 metrów kobiet, finał B

22:03 – short track – 1500 metrów kobiet, finał



21 lutego (sobota)



10:00 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 1. ślizg

10:00 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, runda rozstawieniowa

10:45 – narciarstwo dowolne – skoki akr. drużyn mieszanych, finał, 1. przejazd

11:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) mężczyzn, finał

11:45 – narciarstwo dowolne – skoki akr. drużyn mieszanych, finał, 2. przejazd

11:57 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 2. ślizg

12:00 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, 1/8 finały

12:35 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, ćwierćfinały

12:54 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, półfinały

13:10 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, mały finał

13:15 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, finał

13:30 – skialpinizm – sztafeta mieszana, finał

14:05 – curling – turniej kobiet, mecz o brąz

14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego kobiet (12,5 km), finał

15:00 – łyżwiarstwo szybkie – mass start mężczyzn, półfinały

15:50 – łyżwiarstwo szybkie – mass start kobiet, półfinały

16:40 – łyżwiarstwo szybkie – mass start mężczyzn, finał

17:15 – łyżwiarstwo szybkie – mass start kobiet, finał

19:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 3. ślizg

19:05 – curling – turniej mężczyzn, finał

19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 1. przejazd

19:59 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 2. przejazd

20:28 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 3. przejazd

20:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, mecz o brąz

21:03 – bobsleje – dwójki kobiet, 4. ślizg, finał



22 lutego (niedziela)



10:00 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 3. ślizg

10:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) kobiet, finał

11:05 – curling – turniej kobiet, finał

12:12 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 4. ślizg, finał

14:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, finał

20:00 – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA

