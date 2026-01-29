Oto pełny terminarz olimpijski. Rozpiska ZIO 2026 w jednym miejscu!
Zimowe Igrzyska 2026

Oto pełny terminarz olimpijski. Rozpiska ZIO 2026 w jednym miejscu!

Dodano: 
Aleksandra Walas-Król
Aleksandra Walas-Król Źródło: Newspix.pl / Tomasz Markowski
Już od 4 lutego rusza rywalizacja na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Przedstawiamy dokładny terminarz wszystkich startów w sportowej imprezie w Italii.

Najważniejsze zmagania zimowego czterolecia z pewnością będą wzbudzać zainteresowanie. W końcu nie ma nic przyjemniejszego w świecie sportu, jak podziwianie występów reprezentantek i reprezentantów ze swoich krajów.

– Na igrzyskach wszystko może się wydarzyć. Mam nadzieję, że polski kibic będzie miał powody do zadowolenia w trakcie olimpijskich zmagań – przyznał w rozmowie dla WPROST Konrad Niedźwiedzki.

Człowiek będący szefem polskiej misji olimpijskiej ZIO 2026 i dyrektorem sportowym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, wie dobrze, co mówi. Choć Polska nie jest gigantem w sportach zimowych, z pewnością będzie chciała udanie pokazać się podczas imprezy na Półwyspie Apenińskim.

Poniżej prezentujemy pełen harmonogram związany ze sportową rywalizacją podczas ZIO 2026.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.

Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

4 lutego (środa)

19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Korea Południowa 
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Wielka Brytania – Norwegia 
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Kanada – Czechy
 19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Szwajcaria

5 lutego (czwartek)

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Wielka Brytania – Estonia 
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Czechy 
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Norwegia – USA
 10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Korea Południowa – Włochy 
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Szwecja – Niemcy 
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: USA – Szwajcaria
 14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Norwegia – Kanada 
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Włochy – Francja 
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: USA – Czechy
 19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Kanada – Włochy
 19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwajcaria – Korea Południowa 
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Szwecja 
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Czechy – Wielka Brytania 
19:30 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd 
20:15 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd 
21:00 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 3. przejazd
 21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Finlandia – Kanada

6 lutego (piątek)

9:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny
 10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Wielka Brytania
 10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Włochy – Szwajcaria 
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: USA – Kanada 
11:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki 
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Francja – Japonia 
13:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program krótki
 14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Czechy – USA 
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Włochy 
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Korea Południowa – Wielka Brytania 
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Norwegia 
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Czechy – Szwajcaria
 20:30 – CEREMONIA OTWARCIA

7 lutego (sobota)

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 7.
 10:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd 
11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd mężczyzn, finał 
11:35 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd 
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Niemcy – Japonia 
13:00 – biegi narciarskie – bieg łączony kobiet (10 km + 10 km), finał
 14:00 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
 14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 8. 
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Szwecja – Włochy 
15:05 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd 
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 3000 metrów kobiet, finał
 16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: USA – Finlandia 
17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 1. ślizg 
18:32 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 2. ślizg 
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, finał
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 9. 
19:30 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 1. przejazd 
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki 
19:53 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 2. przejazd 
20:17 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 3. przejazd 
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Szwajcaria – Kanada
 22:05 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, program dowolny

8 lutego (niedziela)

9:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, kwalifikacje 
9:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, kwalifikacje 
10:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, wyścig rozstawieniowy
 10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 10. 
10:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, wyścig rozstawieniowy 
11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd kobiet, finał 
12:30 – biegi narciarskie – bieg łączony mężczyzn (10 km + 10 km), finał
 13:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, 1/8 finału 
13:24 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, 1/8 finału 
13:48 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, ćwierćfinały 
14:00 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, ćwierćfinały 
14:05 – biathlon – sztafeta mieszana 4x6 km, finał 
14:12 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, półfinały 
14:19 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, półfinały 
14:26 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, mały finał (o brąz) 
14:29 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, mały finał (o brąz)
 14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 11. 
14:36 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, finał 
14:39 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, finał 
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 5000 metrów mężczyzn, finał 
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Francja – Szwecja 
17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 3. ślizg 
18:30 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 4. ślizg, finał 
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 12. 
19:30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny 
19:30 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd
 20:15 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd 
20:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program dowolny 
21:00 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 3. przejazd 
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Czechy – Finlandia 
21:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program dowolny, finał

9 lutego (poniedziałek)

10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 13.
 10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa mężczyzn, zjazd 
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Japonia – Włochy 
12:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 1. przejazd 
12:59 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 2. przejazd 
13:28 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 3. przejazd 
14:00 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa mężczyzn, slalom, finał 
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Niemcy – Francja 
17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 1. ślizg 
17:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet, finał
 18:05 – curling – turniej par mieszanych, półfinały 
18:32 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 2. ślizg 
19:00 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, finał
 19:20 – łyżwiarstwo figurowe – pary taneczne, taniec rytmiczny 
19:30 – snowboard – big air kobiet, finał, 1. przejazd 
19:53 – snowboard – big air kobiet, finał, 2. przejazd 
20:17 – snowboard – big air kobiet, finał, 3. przejazd
 20:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Szwajcaria – USA 
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Kanada – Czechy

10 lutego (wtorek)

9:15 – biegi narciarskie – sprint kobiet, kwalifikacje
 9:55 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, kwalifikacje 
10:30 – short track – 500 metrów kobiet, eliminacje 
10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, zjazd 
11:08 – short track – 1000 metrów mężczyzn, eliminacje 
11:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 1. runda
 11:45 – biegi narciarskie – sprint kobiet, ćwierćfinały 
11:53 – short track – sztafeta mieszana, ćwierćfinały 
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Japonia – Szwecja
 12:15 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, ćwierćfinały 
12:23 – short track – sztafeta mieszana, półfinały 
12:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 1. przejazd 
12:45 – biegi narciarskie – sprint kobiet, półfinały 
12:48 – short track – sztafeta mieszana, finał B 
12:56 – short track – sztafeta mieszana, finał 
12:57 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, półfinały 
12:59 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 2. przejazd 
13:13 – biegi narciarskie – sprint kobiet, finał 
13:25 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, finał 
13:28 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 3. przejazd 
13:30 – biathlon – bieg indywidualny mężczyzn (20 km), finał
 14:00 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, slalom, finał 
14:05 – curling – turniej par mieszanych, mecz o brąz 
14:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, kwalifikacje, 1. runda 
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Włochy – Niemcy 
17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 3. ślizg 
18:05 – curling – turniej par mieszanych, finał 
18:30 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program krótki 
18:41 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 4. ślizg, finał 
18:45 – skoki narciarskie – konkurs drużyn mieszanych, finał
 20:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Kanada – USA
 21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Finlandia – Szwajcaria

11 lutego (środa)

10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni normalnej 
10:30 – snowboard – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd 
11:00 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, kwalifikacje, 2. runda 
11:27 – snowboard – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd 
11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant mężczyzn, finał 
13:45 – kombinacja norweska – bieg na 10 km, finał
 14:15 – biathlon – bieg indywidualny kobiet (15 km), finał 
14:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, finał, 1. przejazd 
14:55 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, finał, 2. przejazd 
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Słowacja – Finlandia 
17:00 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 1. ślizg
 17:48 – saneczkarstwo – dwójki mężczyzn, 1. ślizg 
18:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów mężczyzn, finał
 18:48 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 2. ślizg, finał 
19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 1. 
19:30 – łyżwiarstwo figurowe – pary taneczne, program dowolny, finał 
19:30 – snowboard – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd 
19:37 – saneczkarstwo – dwójki mężczyzn, 2. ślizg, finał 
20:27 – snowboard – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Szwecja – Włochy

12 lutego (czwartek)

9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 1.
 9:30 – skeleton – mężczyźni, 1. ślizg 
10:00 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 2. runda 
10:00 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 1. wyścig rozstawieniowy 
10:55 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 2. wyścig rozstawieniowy 
11:05 – skeleton – mężczyźni, 2. ślizg 
11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet, finał 
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Szwajcaria – Francja 
12:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, finał, 1. przejazd 
12:55 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, finał, 2. przejazd 
13:00 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) kobiet, finał
 13:45 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 1/8 finału 
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 2. 
14:18 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, ćwierćfinały 
14:39 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, półfinały 
14:56 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, mały finał (o brąz) 
15:01 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, finał 
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 5000 metrów kobiet, finał 
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Czechy – Kanada 
18:30 – saneczkarstwo – sztafeta mieszana, finał
 19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 2.
 19:30 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 1. przejazd
 19:59 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 2. przejazd
 20:15 – short track – 500 metrów kobiet, ćwierćfinały
 20:28 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 3. przejazd 
20:29 – short track – 1000 metrów mężczyzn, ćwierćfinały 
20:58 – short track – 500 metrów kobiet, półfinały 
21:05 – short track – 1000 metrów mężczyzn, półfinały 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Łotwa – USA
 21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Niemcy – Dania 
21:26 – short track – 500 metrów kobiet, finał B
21:31 – short track – 500 metrów kobiet, finał
 21:37 – short track – 1000 metrów mężczyzn, finał B 
21:43 – short track – 1000 metrów mężczyzn, finał

13 lutego (piątek)

9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 3. 
10:00 – snowboard – snowboardcross kobiet, 1. wyścig rozstawieniowy 
10:55 – snowboard – snowboardcross kobiet, 2. wyścig rozstawieniowy 
11:45 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) mężczyzn, finał 
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Finlandia – Szwecja
 12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Włochy – Słowacja 
13:30 – snowboard – snowboardcross kobiet, 1/8 finału 
14:00 – biathlon – sprint mężczyzn (10 km), finał 
14:03 – snowboard – snowboardcross kobiet, ćwierćfinały 
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 3. 
14:24 – snowboard – snowboardcross kobiet, półfinały 
14:41 – snowboard – snowboardcross kobiet, mały finał (o brąz) 
14:46 – snowboard – snowboardcross kobiet, finał
 16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 10 000 metrów mężczyzn, finał
 16:00 – skeleton – kobiety, 1. ślizg 
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Francja – Czechy
 16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał 
17:45 – skeleton – kobiety, 2. ślizg
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program dowolny, finał 
19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 4. 
19:30 – skeleton – mężczyźni, 3. ślizg 
19:30 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 1. przejazd 
19:59 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 2. przejazd 
20:28 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 3. przejazd 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Kanada – Szwajcaria 
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał
21:14 – skeleton – mężczyźni, 4. ślizg, finał

14 lutego (sobota)

9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 4. 
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, 1. przejazd 
10:30 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, 1/16 finału 
11:00 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, 1/8 finału 
11:20 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, ćwierćfinały 
11:35 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, półfinały
 11:46 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, mały finał (o brąz) 
11:48 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, finał 
12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km kobiet, finał
 12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Szwecja – Słowacja
 12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Niemcy – Łotwa 
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, 2. przejazd, finał 
14:00 – biathlon – sprint kobiet (7,5 km), finał 
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 5.
 16:00 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, ćwierćfinały 
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Finlandia – Włochy
 16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał 
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów mężczyzn, finał 
18:00 – skeleton – kobiety, 3. ślizg 
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, finał 
19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 5. 
19:30 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd 
19:44 – skeleton – kobiety, 4. ślizg, finał 
20:15 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd
 20:15 – short track – 1500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały 
20:59 – short track – 1000 metrów kobiet, eliminacje 
21:00 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 3. przejazd 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: USA – Dania
 21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał 
21:44 – short track – 1500 metrów mężczyzn, półfinały 
22:00 – short track – sztafeta kobiet, półfinały
 22:27 – short track – 1500 metrów mężczyzn, finał B 
22:34 – short track – 1500 metrów mężczyzn, finał

15 lutego (niedziela)

9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 6.
 10:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 1. ślizg 
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 1. przejazd 
10:30 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, 1/16 finału 
11:00 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, 1/8 finału
11:15 – biathlon – bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km), finał 
11:20 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, ćwierćfinały
 11:35 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, półfinały
 11:46 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, mały finał (o brąz)
 11:47 – bobsleje – monoboby kobiet, 2. ślizg
11:48 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, finał 
12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km mężczyzn, finał
 12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Szwajcaria – Czechy 
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 2. przejazd, finał 
13:45 – snowboard – snowboardcross drużynowy, ćwierćfinały 
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 6. 
14:15 – snowboard – snowboardcross drużynowy, półfinały 
14:35 – snowboard – snowboardcross drużynowy, mały finał (o brąz) 
14:40 – snowboard – snowboardcross drużynowy, finał 
14:45 – biathlon – bieg pościgowy kobiet (10 km), finał 
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, ćwierćfinały 
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Kanada – Francja 
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów kobiet, finał 
18:00 – skeleton – sztafeta mieszana, finał
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, finał 
19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 7.
 19:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Dania – Łotwa 
19:30 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd 
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program krótki
 20:15 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
 21:00 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 3. przejazd 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: USA – Niemcy

16 lutego (poniedziałek)

9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 7.
 10:00 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 1. ślizg
 10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 1. przejazd 
10:30 – snowboard – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd 
11:00 – short track – 1000 metrów kobiet, ćwierćfinały 
11:18 – short track – 500 metrów mężczyzn, eliminacje
 11:35 – snowboard – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd 
11:55 – short track – 1000 metrów kobiet, półfinały 
11:57 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 2. ślizg 
12:04 – short track – sztafeta mężczyzn, półfinały
 12:36 – short track – 1000 metrów kobiet, finał B 
12:42 – short track – 1000 metrów kobiet, finał 
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 2. przejazd, finał 
14:00 – snowboard – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd 
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 8.
 15:05 – snowboard – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
 16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, półfinał 
19:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 3. ślizg 
19:00 – skoki narciarskie – konkurs duetów mężczyzn, finał
 19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 8. 
19:30 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 1. przejazd 
19:53 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 2. przejazd 
20:00 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program dowolny, finał 
20:17 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 3. przejazd
 21:04 – bobsleje – monoboby kobiet, 4. ślizg, finał 
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, półfinał

17 lutego (wtorek)

9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 9. 
10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni dużej 
10:45 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, kwalifikacje, 1. runda 
11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, kwalifikacje, 2. runda 
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off
 12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off 
13:00 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 1. przejazd 
13:27 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 2. przejazd 
13:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje, 1. runda 
13:45 – kombinacja norweska – bieg na 10 km, finał 
13:54 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 3. przejazd 
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 9. 
14:15 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje, 2. runda 
14:30 – biathlon – sztafeta mężczyzn 4x7,5 km, finał 
14:30 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, półfinały
 14:52 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, półfinały 
15:24 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał D 
15:30 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał C 
15:43 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał D 
15:49 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał C 
16:22 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał B (o brąz) 
16:28 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał 
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off 
16:41 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał B (o brąz)
 16:47 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał 
18:45 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program krótki 
19:00 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 3. ślizg
 19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 10. 
19:30 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 1. przejazd 
19:53 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 2. przejazd
20:17 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 3. przejazd 
21:03 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 4. ślizg, finał 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off

18 lutego (środa)

9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 10. 
9:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje 
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 1. przejazd 
10:15 – biegi narciarskie – sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje 
11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, finał, 1. przejazd 
11:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, finał 
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał 
12:15 – biegi narciarskie – sprint drużynowy mężczyzn, finał 
12:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, finał, 2. przejazd 
12:30 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 1. przejazd 
12:59 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 2. przejazd 
13:28 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 3. przejazd 
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 2. przejazd, finał 
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 11.
14:45 – biathlon – sztafeta kobiet 4x6 km, finał
 16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał
 18:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał 
19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 11. 
20:15 – short track – 500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
 20:42 – short track – 500 metrów mężczyzn, półfinały 
20:50 – short track – sztafeta kobiet, finał B 
20:59 – short track – sztafeta kobiet, finał 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał 
21:24 – short track – 500 metrów mężczyzn, finał B 
21:29 – short track – 500 metrów mężczyzn, finał

19 lutego (czwartek)

9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 12. 
9:50 – skialpinizm – sprint kobiet, eliminacje 
10:00 – kombinacja norweska – zawody drużynowe na skoczni dużej
 10:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
 10:30 – skialpinizm – sprint mężczyzn, eliminacje
 11:27 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd 
11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, finał, 1. przejazd 
12:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, finał, 2. przejazd 
12:55 – skialpinizm – sprint kobiet, półfinały 
13:25 – skialpinizm – sprint mężczyzn, półfinały
13:55 – skialpinizm – sprint kobiet, finał 
14:00 – kombinacja norweska – sprint drużynowy, finał 
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 12.
14:15 – skialpinizm – sprint mężczyzn, finał 
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, mecz o brąz 
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów mężczyzn, finał 
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program dowolny, finał 
19:05 – curling – turniej mężczyzn, półfinały
 19:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, finał 
19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd 
20:27 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd

20 lutego (piątek)

10:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, runda rozstawieniowa
 12:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, 1/8 finału 
12:35 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, ćwierćfinały
 12:54 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, półfinały 
13:10 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, mały finał
 13:15 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, finał 
14:05 – curling – turniej kobiet, półfinały 
14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego mężczyzn (15 km), finał
 16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, finał 
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał
 18:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 1. ślizg 
19:05 – curling – turniej mężczyzn, mecz o brąz 
19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 1. przejazd 
19:48 – bobsleje – dwójki kobiet, 2. ślizg 
19:59 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 2. przejazd 
20:15 – short track – 1500 metrów kobiet, ćwierćfinały
 20:28 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 3. przejazd
 21:00 – short track – 1500 metrów kobiet, półfinały 
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał 
21:17 – short track – sztafeta mężczyzn, finał B 
21:29 – short track – sztafeta mężczyzn, finał
 21:56 – short track – 1500 metrów kobiet, finał B
 22:03 – short track – 1500 metrów kobiet, finał

21 lutego (sobota)

10:00 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 1. ślizg 
10:00 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, runda rozstawieniowa 
10:45 – narciarstwo dowolne – skoki akr. drużyn mieszanych, finał, 1. przejazd 
11:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) mężczyzn, finał
 11:45 – narciarstwo dowolne – skoki akr. drużyn mieszanych, finał, 2. przejazd 
11:57 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 2. ślizg 
12:00 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, 1/8 finały
 12:35 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, ćwierćfinały 
12:54 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, półfinały 
13:10 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, mały finał 
13:15 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, finał 
13:30 – skialpinizm – sztafeta mieszana, finał 
14:05 – curling – turniej kobiet, mecz o brąz 
14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego kobiet (12,5 km), finał
 15:00 – łyżwiarstwo szybkie – mass start mężczyzn, półfinały 
15:50 – łyżwiarstwo szybkie – mass start kobiet, półfinały 
16:40 – łyżwiarstwo szybkie – mass start mężczyzn, finał 
17:15 – łyżwiarstwo szybkie – mass start kobiet, finał 
19:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 3. ślizg 
19:05 – curling – turniej mężczyzn, finał 
19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 1. przejazd 
19:59 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 2. przejazd
20:28 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 3. przejazd 
20:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, mecz o brąz
21:03 – bobsleje – dwójki kobiet, 4. ślizg, finał

22 lutego (niedziela)

10:00 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 3. ślizg 
10:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) kobiet, finał 
11:05 – curling – turniej kobiet, finał 
12:12 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 4. ślizg, finał 
14:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, finał
