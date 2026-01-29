Oto pełny terminarz olimpijski. Rozpiska ZIO 2026 w jednym miejscu!

Najważniejsze zmagania zimowego czterolecia z pewnością będą wzbudzać zainteresowanie. W końcu nie ma nic przyjemniejszego w świecie sportu, jak podziwianie występów reprezentantek i reprezentantów ze swoich krajów.
– Na igrzyskach wszystko może się wydarzyć. Mam nadzieję, że polski kibic będzie miał powody do zadowolenia w trakcie olimpijskich zmagań – przyznał w rozmowie dla WPROST Konrad Niedźwiedzki.
Człowiek będący szefem polskiej misji olimpijskiej ZIO 2026 i dyrektorem sportowym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, wie dobrze, co mówi. Choć Polska nie jest gigantem w sportach zimowych, z pewnością będzie chciała udanie pokazać się podczas imprezy na Półwyspie Apenińskim.
Poniżej prezentujemy pełen harmonogram związany ze sportową rywalizacją podczas ZIO 2026.
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy się odbędą?
Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się na Półwyspie Apenińskim. Konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Otwarcie ZIO 2026 nastąpi 6 lutego, natomiast zamknięcie 22 lutego.
Rywalizacja będzie mieć miejsce w następujących sportach: Biathlon; Biegi narciarskie; Bobsleje; Curling; Hokej na lodzie; Kombinacja norweska; Łyżwiarstwo figurowe; Łyżwiarstwo szybkie; Narciarstwo alpejskie; Narciarstwo dowolne; Saneczkarstwo; Short track; Skeleton; Skoki narciarskie; Snowboarding. Dodatkowo Międzynarodowy Komitet Olimpijski dołączył do grona dyscyplin olimpijskich Skialpinizm, który tym samym zadebiutuje na ZIO 2026.
Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Na ostatnich zimowych igrzyskach stanęło na jednym medalu. Brązowy krążek na ZIO w Pekinie (2022) zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki – w rywalizacji na normalnej skoczni.
Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).
4 lutego (środa)
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Korea Południowa
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Wielka Brytania – Norwegia
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Kanada – Czechy
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Szwajcaria
5 lutego (czwartek)
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Wielka Brytania – Estonia
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Czechy
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Norwegia – USA
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Korea Południowa – Włochy
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Szwecja – Niemcy
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: USA – Szwajcaria
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Norwegia – Kanada
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Włochy – Francja
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: USA – Czechy
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Kanada – Włochy
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwajcaria – Korea Południowa
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Szwecja
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Czechy – Wielka Brytania
19:30 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
20:15 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
21:00 – snowboard – big air mężczyzn, kwalifikacje, 3. przejazd
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Finlandia – Kanada
6 lutego (piątek)
9:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Wielka Brytania
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Włochy – Szwajcaria
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: USA – Kanada
11:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Francja – Japonia
13:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program krótki
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Czechy – USA
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Estonia – Włochy
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Korea Południowa – Wielka Brytania
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza: Szwecja – Norwegia
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Czechy – Szwajcaria
20:30 – CEREMONIA OTWARCIA
7 lutego (sobota)
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 7.
10:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd
11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd mężczyzn, finał
11:35 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Niemcy – Japonia
13:00 – biegi narciarskie – bieg łączony kobiet (10 km + 10 km), finał
14:00 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 8.
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Szwecja – Włochy
15:05 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 3000 metrów kobiet, finał
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: USA – Finlandia
17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 1. ślizg
18:32 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 2. ślizg
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, finał
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 9.
19:30 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 1. przejazd
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki
19:53 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 2. przejazd
20:17 – snowboard – big air mężczyzn, finał, 3. przejazd
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Szwajcaria – Kanada
22:05 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, program dowolny
8 lutego (niedziela)
9:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, kwalifikacje
9:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, kwalifikacje
10:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, wyścig rozstawieniowy
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 10.
10:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, wyścig rozstawieniowy
11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd kobiet, finał
12:30 – biegi narciarskie – bieg łączony mężczyzn (10 km + 10 km), finał
13:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, 1/8 finału
13:24 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, 1/8 finału
13:48 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, ćwierćfinały
14:00 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, ćwierćfinały
14:05 – biathlon – sztafeta mieszana 4x6 km, finał
14:12 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, półfinały
14:19 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, półfinały
14:26 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, mały finał (o brąz)
14:29 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, mały finał (o brąz)
14:35 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 11.
14:36 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, finał
14:39 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, finał
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 5000 metrów mężczyzn, finał
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Francja – Szwecja
17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 3. ślizg
18:30 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 4. ślizg, finał
19:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 12.
19:30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny
19:30 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd
20:15 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd
20:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program dowolny
21:00 – snowboard – big air kobiet, kwalifikacje, 3. przejazd
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Czechy – Finlandia
21:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program dowolny, finał
9 lutego (poniedziałek)
10:05 – curling – turniej par mieszanych, faza zasadnicza, sesja 13.
10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa mężczyzn, zjazd
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Japonia – Włochy
12:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 1. przejazd
12:59 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 2. przejazd
13:28 – narciarstwo dowolne – slopestyle kobiet, finał, 3. przejazd
14:00 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa mężczyzn, slalom, finał
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Niemcy – Francja
17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 1. ślizg
17:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet, finał
18:05 – curling – turniej par mieszanych, półfinały
18:32 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 2. ślizg
19:00 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, finał
19:20 – łyżwiarstwo figurowe – pary taneczne, taniec rytmiczny
19:30 – snowboard – big air kobiet, finał, 1. przejazd
19:53 – snowboard – big air kobiet, finał, 2. przejazd
20:17 – snowboard – big air kobiet, finał, 3. przejazd
20:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Szwajcaria – USA
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Kanada – Czechy
10 lutego (wtorek)
9:15 – biegi narciarskie – sprint kobiet, kwalifikacje
9:55 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, kwalifikacje
10:30 – short track – 500 metrów kobiet, eliminacje
10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, zjazd
11:08 – short track – 1000 metrów mężczyzn, eliminacje
11:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 1. runda
11:45 – biegi narciarskie – sprint kobiet, ćwierćfinały
11:53 – short track – sztafeta mieszana, ćwierćfinały
12:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Japonia – Szwecja
12:15 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, ćwierćfinały
12:23 – short track – sztafeta mieszana, półfinały
12:30 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 1. przejazd
12:45 – biegi narciarskie – sprint kobiet, półfinały
12:48 – short track – sztafeta mieszana, finał B
12:56 – short track – sztafeta mieszana, finał
12:57 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, półfinały
12:59 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 2. przejazd
13:13 – biegi narciarskie – sprint kobiet, finał
13:25 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, finał
13:28 – narciarstwo dowolne – slopestyle mężczyzn, finał, 3. przejazd
13:30 – biathlon – bieg indywidualny mężczyzn (20 km), finał
14:00 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, slalom, finał
14:05 – curling – turniej par mieszanych, mecz o brąz
14:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, kwalifikacje, 1. runda
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa B: Włochy – Niemcy
17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 3. ślizg
18:05 – curling – turniej par mieszanych, finał
18:30 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program krótki
18:41 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 4. ślizg, finał
18:45 – skoki narciarskie – konkurs drużyn mieszanych, finał
20:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Kanada – USA
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, grupa A: Finlandia – Szwajcaria
11 lutego (środa)
10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni normalnej
10:30 – snowboard – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd
11:00 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, kwalifikacje, 2. runda
11:27 – snowboard – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd
11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant mężczyzn, finał
13:45 – kombinacja norweska – bieg na 10 km, finał
14:15 – biathlon – bieg indywidualny kobiet (15 km), finał
14:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, finał, 1. przejazd
14:55 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach kobiet, finał, 2. przejazd
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Słowacja – Finlandia
17:00 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 1. ślizg
17:48 – saneczkarstwo – dwójki mężczyzn, 1. ślizg
18:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów mężczyzn, finał
18:48 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 2. ślizg, finał
19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 1.
19:30 – łyżwiarstwo figurowe – pary taneczne, program dowolny, finał
19:30 – snowboard – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
19:37 – saneczkarstwo – dwójki mężczyzn, 2. ślizg, finał
20:27 – snowboard – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Szwecja – Włochy
12 lutego (czwartek)
9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 1.
9:30 – skeleton – mężczyźni, 1. ślizg
10:00 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 2. runda
10:00 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 1. wyścig rozstawieniowy
10:55 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 2. wyścig rozstawieniowy
11:05 – skeleton – mężczyźni, 2. ślizg
11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet, finał
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Szwajcaria – Francja
12:15 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, finał, 1. przejazd
12:55 – narciarstwo dowolne – jazda po muldach mężczyzn, finał, 2. przejazd
13:00 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) kobiet, finał
13:45 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, 1/8 finału
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 2.
14:18 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, ćwierćfinały
14:39 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, półfinały
14:56 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, mały finał (o brąz)
15:01 – snowboard – snowboardcross mężczyzn, finał
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 5000 metrów kobiet, finał
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Czechy – Kanada
18:30 – saneczkarstwo – sztafeta mieszana, finał
19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 2.
19:30 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 1. przejazd
19:59 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 2. przejazd
20:15 – short track – 500 metrów kobiet, ćwierćfinały
20:28 – snowboard – halfpipe kobiet, finał, 3. przejazd
20:29 – short track – 1000 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
20:58 – short track – 500 metrów kobiet, półfinały
21:05 – short track – 1000 metrów mężczyzn, półfinały
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Łotwa – USA
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Niemcy – Dania
21:26 – short track – 500 metrów kobiet, finał B
21:31 – short track – 500 metrów kobiet, finał
21:37 – short track – 1000 metrów mężczyzn, finał B
21:43 – short track – 1000 metrów mężczyzn, finał
13 lutego (piątek)
9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 3.
10:00 – snowboard – snowboardcross kobiet, 1. wyścig rozstawieniowy
10:55 – snowboard – snowboardcross kobiet, 2. wyścig rozstawieniowy
11:45 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) mężczyzn, finał
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Finlandia – Szwecja
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Włochy – Słowacja
13:30 – snowboard – snowboardcross kobiet, 1/8 finału
14:00 – biathlon – sprint mężczyzn (10 km), finał
14:03 – snowboard – snowboardcross kobiet, ćwierćfinały
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 3.
14:24 – snowboard – snowboardcross kobiet, półfinały
14:41 – snowboard – snowboardcross kobiet, mały finał (o brąz)
14:46 – snowboard – snowboardcross kobiet, finał
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 10 000 metrów mężczyzn, finał
16:00 – skeleton – kobiety, 1. ślizg
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Francja – Czechy
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał
17:45 – skeleton – kobiety, 2. ślizg
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program dowolny, finał
19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 4.
19:30 – skeleton – mężczyźni, 3. ślizg
19:30 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 1. przejazd
19:59 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 2. przejazd
20:28 – snowboard – halfpipe mężczyzn, finał, 3. przejazd
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Kanada – Szwajcaria
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał
21:14 – skeleton – mężczyźni, 4. ślizg, finał
14 lutego (sobota)
9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 4.
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, 1. przejazd
10:30 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, 1/16 finału
11:00 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, 1/8 finału
11:20 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, ćwierćfinały
11:35 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, półfinały
11:46 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, mały finał (o brąz)
11:48 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne kobiet, finał
12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km kobiet, finał
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Szwecja – Słowacja
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Niemcy – Łotwa
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant mężczyzn, 2. przejazd, finał
14:00 – biathlon – sprint kobiet (7,5 km), finał
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 5.
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, ćwierćfinały
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa B: Finlandia – Włochy
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów mężczyzn, finał
18:00 – skeleton – kobiety, 3. ślizg
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, finał
19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 5.
19:30 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd
19:44 – skeleton – kobiety, 4. ślizg, finał
20:15 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd
20:15 – short track – 1500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
20:59 – short track – 1000 metrów kobiet, eliminacje
21:00 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, kwalifikacje, 3. przejazd
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: USA – Dania
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, ćwierćfinał
21:44 – short track – 1500 metrów mężczyzn, półfinały
22:00 – short track – sztafeta kobiet, półfinały
22:27 – short track – 1500 metrów mężczyzn, finał B
22:34 – short track – 1500 metrów mężczyzn, finał
15 lutego (niedziela)
9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 6.
10:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 1. ślizg
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 1. przejazd
10:30 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, 1/16 finału
11:00 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, 1/8 finału
11:15 – biathlon – bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km), finał
11:20 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, ćwierćfinały
11:35 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, półfinały
11:46 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, mały finał (o brąz)
11:47 – bobsleje – monoboby kobiet, 2. ślizg
11:48 – narciarstwo dowolne – muldy podwójne mężczyzn, finał
12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km mężczyzn, finał
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Szwajcaria – Czechy
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 2. przejazd, finał
13:45 – snowboard – snowboardcross drużynowy, ćwierćfinały
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 6.
14:15 – snowboard – snowboardcross drużynowy, półfinały
14:35 – snowboard – snowboardcross drużynowy, mały finał (o brąz)
14:40 – snowboard – snowboardcross drużynowy, finał
14:45 – biathlon – bieg pościgowy kobiet (10 km), finał
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, ćwierćfinały
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa A: Kanada – Francja
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów kobiet, finał
18:00 – skeleton – sztafeta mieszana, finał
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, finał
19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 7.
19:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: Dania – Łotwa
19:30 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program krótki
20:15 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
21:00 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, kwalifikacje, 3. przejazd
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, grupa C: USA – Niemcy
16 lutego (poniedziałek)
9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 7.
10:00 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 1. ślizg
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 1. przejazd
10:30 – snowboard – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd
11:00 – short track – 1000 metrów kobiet, ćwierćfinały
11:18 – short track – 500 metrów mężczyzn, eliminacje
11:35 – snowboard – slopestyle kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd
11:55 – short track – 1000 metrów kobiet, półfinały
11:57 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 2. ślizg
12:04 – short track – sztafeta mężczyzn, półfinały
12:36 – short track – 1000 metrów kobiet, finał B
12:42 – short track – 1000 metrów kobiet, finał
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 2. przejazd, finał
14:00 – snowboard – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 8.
15:05 – snowboard – slopestyle mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
16:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, półfinał
19:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 3. ślizg
19:00 – skoki narciarskie – konkurs duetów mężczyzn, finał
19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 8.
19:30 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 1. przejazd
19:53 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 2. przejazd
20:00 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program dowolny, finał
20:17 – narciarstwo dowolne – big air kobiet, finał, 3. przejazd
21:04 – bobsleje – monoboby kobiet, 4. ślizg, finał
21:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, półfinał
17 lutego (wtorek)
9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 9.
10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni dużej
10:45 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, kwalifikacje, 1. runda
11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, kwalifikacje, 2. runda
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off
13:00 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 1. przejazd
13:27 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 2. przejazd
13:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje, 1. runda
13:45 – kombinacja norweska – bieg na 10 km, finał
13:54 – snowboard – slopestyle kobiet, finał, 3. przejazd
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 9.
14:15 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje, 2. runda
14:30 – biathlon – sztafeta mężczyzn 4x7,5 km, finał
14:30 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, półfinały
14:52 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, półfinały
15:24 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał D
15:30 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał C
15:43 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał D
15:49 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał C
16:22 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał B (o brąz)
16:28 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna mężczyzn, finał
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off
16:41 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał B (o brąz)
16:47 – łyżwiarstwo szybkie – drużyna kobiet, finał
18:45 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program krótki
19:00 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 3. ślizg
19:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 10.
19:30 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 1. przejazd
19:53 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 2. przejazd
20:17 – narciarstwo dowolne – big air mężczyzn, finał, 3. przejazd
21:03 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 4. ślizg, finał
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, play-off
18 lutego (środa)
9:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 10.
9:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 1. przejazd
10:15 – biegi narciarskie – sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje
11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, finał, 1. przejazd
11:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, finał
12:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał
12:15 – biegi narciarskie – sprint drużynowy mężczyzn, finał
12:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne kobiet, finał, 2. przejazd
12:30 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 1. przejazd
12:59 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 2. przejazd
13:28 – snowboard – slopestyle mężczyzn, finał, 3. przejazd
13:30 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 2. przejazd, finał
14:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 11.
14:45 – biathlon – sztafeta kobiet 4x6 km, finał
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał
18:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał
19:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 11.
20:15 – short track – 500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
20:42 – short track – 500 metrów mężczyzn, półfinały
20:50 – short track – sztafeta kobiet, finał B
20:59 – short track – sztafeta kobiet, finał
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, ćwierćfinał
21:24 – short track – 500 metrów mężczyzn, finał B
21:29 – short track – 500 metrów mężczyzn, finał
19 lutego (czwartek)
9:05 – curling – turniej mężczyzn, faza zasadnicza, sesja 12.
9:50 – skialpinizm – sprint kobiet, eliminacje
10:00 – kombinacja norweska – zawody drużynowe na skoczni dużej
10:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 1. przejazd
10:30 – skialpinizm – sprint mężczyzn, eliminacje
11:27 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, kwalifikacje, 2. przejazd
11:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, finał, 1. przejazd
12:30 – narciarstwo dowolne – skoki akrobatyczne mężczyzn, finał, 2. przejazd
12:55 – skialpinizm – sprint kobiet, półfinały
13:25 – skialpinizm – sprint mężczyzn, półfinały
13:55 – skialpinizm – sprint kobiet, finał
14:00 – kombinacja norweska – sprint drużynowy, finał
14:05 – curling – turniej kobiet, faza zasadnicza, sesja 12.
14:15 – skialpinizm – sprint mężczyzn, finał
14:40 – hokej na lodzie – turniej kobiet, mecz o brąz
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów mężczyzn, finał
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program dowolny, finał
19:05 – curling – turniej mężczyzn, półfinały
19:10 – hokej na lodzie – turniej kobiet, finał
19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 1. przejazd
20:27 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, kwalifikacje, 2. przejazd
20 lutego (piątek)
10:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, runda rozstawieniowa
12:00 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, 1/8 finału
12:35 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, ćwierćfinały
12:54 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, półfinały
13:10 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, mały finał
13:15 – narciarstwo dowolne – skicross kobiet, finał
14:05 – curling – turniej kobiet, półfinały
14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego mężczyzn (15 km), finał
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, finał
16:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał
18:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 1. ślizg
19:05 – curling – turniej mężczyzn, mecz o brąz
19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 1. przejazd
19:48 – bobsleje – dwójki kobiet, 2. ślizg
19:59 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 2. przejazd
20:15 – short track – 1500 metrów kobiet, ćwierćfinały
20:28 – narciarstwo dowolne – halfpipe mężczyzn, finał, 3. przejazd
21:00 – short track – 1500 metrów kobiet, półfinały
21:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, półfinał
21:17 – short track – sztafeta mężczyzn, finał B
21:29 – short track – sztafeta mężczyzn, finał
21:56 – short track – 1500 metrów kobiet, finał B
22:03 – short track – 1500 metrów kobiet, finał
21 lutego (sobota)
10:00 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 1. ślizg
10:00 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, runda rozstawieniowa
10:45 – narciarstwo dowolne – skoki akr. drużyn mieszanych, finał, 1. przejazd
11:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) mężczyzn, finał
11:45 – narciarstwo dowolne – skoki akr. drużyn mieszanych, finał, 2. przejazd
11:57 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 2. ślizg
12:00 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, 1/8 finały
12:35 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, ćwierćfinały
12:54 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, półfinały
13:10 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, mały finał
13:15 – narciarstwo dowolne – skicross mężczyzn, finał
13:30 – skialpinizm – sztafeta mieszana, finał
14:05 – curling – turniej kobiet, mecz o brąz
14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego kobiet (12,5 km), finał
15:00 – łyżwiarstwo szybkie – mass start mężczyzn, półfinały
15:50 – łyżwiarstwo szybkie – mass start kobiet, półfinały
16:40 – łyżwiarstwo szybkie – mass start mężczyzn, finał
17:15 – łyżwiarstwo szybkie – mass start kobiet, finał
19:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 3. ślizg
19:05 – curling – turniej mężczyzn, finał
19:30 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 1. przejazd
19:59 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 2. przejazd
20:28 – narciarstwo dowolne – halfpipe kobiet, finał, 3. przejazd
20:40 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, mecz o brąz
21:03 – bobsleje – dwójki kobiet, 4. ślizg, finał
22 lutego (niedziela)
10:00 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 3. ślizg
10:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) kobiet, finał
11:05 – curling – turniej kobiet, finał
12:12 – bobsleje – czwórki mężczyzn, 4. ślizg, finał
14:10 – hokej na lodzie – turniej mężczyzn, finał
20:00 – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA Czytaj też:
