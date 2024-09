Legenda apeluje o dopuszczenie Rosjan do startów. „Nie rozumiem”

Bartosz Zmarzlik ponownie nie miał sobie równych w rywalizacji po indywidualne mistrzostwo świata. Polak zdobył tytuł po raz trzeci z rzędu, a po raz piąty łącznie. Przez cały sezon pokazywał wielką moc, sprawiając, że rywale nie mieli co myśleć o walce o złoto. Zmarzlik pokonał w walce o sukces Roberta Lamberta i Fredrika Lindgrena.

Legenda żużla apeluje o powrót Rosjan do startów

Przy okazji panowania Bartosza Zmarzlika pojawiają się głosy o poziomie obecnego Grand Prix na żużlu. Przed laty walka o mistrzostwo wydawała się być bardziej zacięta. Sporo zmieniła agresja Rosji w Ukrainie. Żużlowcy ze wschodu zostali zawieszeni i nie mają prawa rywalizować w zmaganiach z cyklu SGP. To nie podoba się wielu osobom.

Legenda speedway’a Tony Rickardsson uważa, że przyzwolenie na powrót Rosjan znacząco poprawiłoby poziom sportowy mistrzostw świata. Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow prezentują wysoką formę w PGE Ekstralidze (mogą startować, gdyż mają polskie obywatelstwo), ale Międzynarodowa Federacja Motocyklowa wciąż twardo stoi przy całkowitej blokadzie startów. Sześciokrotny mistrz świata zwraca uwagę, że na igrzyskach Rosjanie niepopierający wojny mogli startować pod neutralną flagą.

– Trzeba zwrócić uwagę, że dziś nie reprezentują już Rosji, więc nie widzę przeciwwskazań, by startowali w Grand Prix jako bezpaństwowcy. Przecież nawet w czasie igrzysk olimpijskich było sporo Rosjan, którzy mieli prawo do rywalizacji o medale, a warunkiem było podejście do rywalizacji bez przynależności państwowej. Nie rozumiem, dlaczego akurat ci dwaj żużlowcy mają być w innej sytuacji. Przecież mają oni polskie obywatelstwa, które uzyskali długo przed wybuchem wojny. W żadnym momencie nie popierali działań Putina, ani nie byli finansowani przez władze Rosji – powiedział Szwed dla WP SportoweFakty.

Bartosz Zmarzlik ponownie mistrzem świata

Tony Riccardsson podkreślił, że Zmarzlik może mówić o „przyjemnym roku”, gdyż nikt nie stworzył dla niego dużego zagrożenia.

