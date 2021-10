„Pudzian” błyskawicznie znokautował „Bombardiera” w starciu gigantów. Jest nagranie

Mariusz Pudzianowski w końcu zmierzył się na KSW z Serignem Ousmanem Dią. „Pudzian” miał stanąć do walki z „Bombardierem” kilka miesięcy wcześniej, ale wówczas na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne senegalskiego sportowca i zapalenie wyrostka robaczkowego „Bombera”. Wtedy „Bombardiera” w ostatniej chwili zastąpił Serb Nikola Milanović. Teraz włodarze KSW byli przygotowani wcześniej i na zastępstwo mógł wskoczyć Rumun Alexandru Lungu.

KSW 64. Mariusz Pudzianowski zwycięski w walce z „Bombardierem”

Dia wcześniej był dwukrotnym mistrzem w zapasach. Zawodnikiem MMA został w 2018 r. i jego bilans „nie powalał” na kolana. Przed debiutem na KSW 64 stoczył dwie walki i obie wygrał. Dla porównania Mariusz Pudzianowski miał na koncie 23 starcia jako zawodnik mieszanych sztuk walki, z czego 15 zwycięskich. „Bomber” z Senegalu jest również o 12 cm wyższy od „Pudziana” i mierzy prawie dwa metry.

„Bombardier” jest dodatkowo cięższy. Dia wniósł na piątkowe ważenie 148 kg, ponad 30 kg więcej niż Pudzianowski. „Pudzian” w przeszłości mierzył się jednak w walce z dużo cięższymi przeciwnikami. W 2010 r. wygrał z Ericiem „Butterbeanem” Eschem, który był o ponad 80 kg cięższy.

Konfrontacja Sztuk Walki. „Pudzian” pokonał „Bombera” z Senegalu

„Pudzian” zaczął swoją walkę od niskiego kopnięcia. Chwilę później Pudzianowski trafił serią lewy, prawy, a kolejny prawy powalił „Bombardiera” na deski. Pojedynek trwał zaledwie 18 sekund. „Pudzian” pobił przy tym swój osobisty rekord. Wcześniej najszybciej pokonał Rollesa Gracie, potrzebując na to na KSW 31 jedynie 27 sekund. Pudzianowski śrubuje również inne osiągnięcie. Zanotował 11 knock-out w karierze, to rekord w KSW. „Pudzian” przedłużył swoją aktualną passę do czterech zwycięstw.

twitterCzytaj też:

Masternak potwierdził mistrzowską formę. „The Bombardier” z Kosowa pokonany