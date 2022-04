Szymon Ziółkowski odchodzi z Platformy Obywatelskiej. „Mierzi mnie dupowatość”

11 kwietnia Szymon Ziółkowski poinformował w mediach społecznościowych, że rezygnuje z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Pytany o szczegóły odparł jedynie, że „mierzi go dupowatość”. – Coś się zaczyna, coś się kończy, i tyle. Mam teraz pracę związaną z innymi rzeczami. Ile można się tłuc? Wydaje mi się, że trochę ten czas przespałem, bo były lepsze momenty, żeby odejść. Ale tak mi się akurat wylało. Nie było żadnych rozmów o listach, nie o to chodzi – powiedział Gazecie Wyborczej.

Polityk przyznał, że „brakowało mu w działaniach PO kręgosłupa”. – W sporcie nauczyłem się, że kręgosłup warto mieć, bo gdy staje się potem przed lustrem, to staje się razem z tym kręgosłupem. To mi bardzo w polityce przeszkadzało. Nie byłem w stanie na przykład zrozumieć posłów, którzy zmieniali w trakcie trwania kadencji klub. Tak się nie powinno robić – tłumaczył.

Szymon Ziółkowski przejdzie do partii Hołowni?

Były już polityk PO zapewnił, że nie dołączy do Polski2050. - Nigdzie się na razie nie wybieram. Na razie jestem w pracy w Portugalii i tutaj jest mi dobrze. Choć nie wykluczam w przyszłości aktywności politycznej. Niczego w tej kwestii wykluczyć nie można. Polityka jest taką rzeką, że jak się raz do niej weszło, to będzie się już w niej do końca - podsumował.

Szymon Ziółkowski - kim jest?

Szymon Ziółkowski to sześciokrotny rekordzista Polski i czternastokrotny mistrz kraju seniorów. Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów. Na swoim koncie ma m.in. złoty medal w rzucie młotem, który zdobył na igrzyskach w Sydney w 2000 roku. Wywalczył również złoto na mistrzostwach świata w Edmonton w 2001 roku i srebro w Helsinkach (2005) i Berlinie (2009). Karierę sportową oficjalnie zakończył w 2016 r. W późniejszych latach Szymon Ziółkowski został trenerem młociarza Pawła Fajdka.

Polityczną karierę zaczynał w Poznaniu, u boku ówczesnego prezydenta Ryszarda Grobelnego.



