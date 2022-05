Żużel. Makabryczny wypadek podczas Grand Prix Polski. Wideo ze zderzenia Polaka przeraża

Żużel bywa dyscypliną niebezpieczną i podczas tegorocznej edycji Grand Prix Polski ponownie się o tym przekonaliśmy. 14 maja na PGE Stadionie Narodowym odbyły się kolejne zawody spod tego szyldu, ale w pewnym momencie mało kto zwracał uwagę na wyniki poszczególnych zawodników.

Patryk Dudek i Jack Holder mieli poważny wypadek w trakcie Grand Prix Polski

Wszystko przez wypadek, do którego doszło w trakcie szóstego biegu. Początkowo nic nie zwiastowało tragedii, ale w pewnym momencie zrobiło się naprawdę groźnie. Jadący blisko wewnętrznej Patryk Dudek nagle stracił panowanie nad własnym motocykle. Maszyna poderwała się w nienaturalny sposób, a chwilę później widzieliśmy, jak Polak wpada w jadącego nieopodal niego Jacka Holdera. Obaj żużlowcy wpadli w bandy z ogromnym impetem.

W efekcie konieczne było przerwanie zawodów na dłuższy czas oraz oczywiście interwencja medyczna. Trybuny zamarły, ponieważ opisane zajście wyglądało naprawdę groźnie i w jego efekcie mogło dojść do poważnych kontuzji obu zawodników.

Szczęśliwe zakończenie – Patryk Dudek i Jack Holder nie odnieśli poważnych obrażeń

Po kilkunastu minutach okazało się jednak, iż wypadek ostatecznie nie okazał się tragiczny w skutkach. Dudek jako pierwszy opuścił tor, a co najważniejsze, zrobił to o własnych siłach. Australijczykowi powrót do siły zajął więcej czasu, ale ostatecznie i on był w stanie się podnieść i w miarę samodzielnie (utykając) zejść z toru. Według pierwszych raportów Holder ma mocno obity prawy bark.

Całe zawody w Warszawie wygrał inny żużlowiec z Australii – Max Gricke. Drugi był Leon Madsen z Danii, trzeci zaś Fredrik Lindgren. Polacy odpadli na wcześniejszych etapach zawodów.

