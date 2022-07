Rosjanie i Białorusini mogą nie wystąpić na prestiżowej imprezie. MKOL nie ma wątpliwości

Po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił, aby światowe federacje sportowe zabroniły Rosji i Białorusi udziału w jakichkolwiek rozgrywkach. Decyzja MKOL tłumaczona była ochroną integralności światowych zawodów sportowych i bezpieczeństwa wszystkich uczestników.

Kiedy odbędą się igrzyska olimpijskie?

Najbliższe igrzyska olimpijskie odbędą się na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku w Paryżu i wszystko na to wskazuje, że sportowców z Rosji i Białorusi na nich nie ujrzymy, bowiem w związku z wykluczeniem ich z większości imprez sportowych, nie będą mieli możliwości, by się zakwalifikować. – Obawiam się, że trzeba będzie podjąć decyzję dotyczącą tego, co stanie się z reprezentantami tych dwóch krajów. Przypuszczam, że ogólne nastroje są takie, że Rosjanie i Białorusini nie powinni się kwalifikować – powiedział w „The Guardian” Craig Reedie, członek MKOL od 30 lat i były wiceprezydent komitetu.

Trzy dyscypliny, w których sportowcy teoretycznie mogliby wziąć udział

Spośród wszystkich dyscyplin, które znajdują się w programie igrzysk olimpijskich, białoruscy i rosyjscy sportowcy dopuszczeni są do rywalizacji tylko w kolarstwie, tenisie oraz judo. Jednak członkowie MKOL wątpią, by zostali oni dopuszczeni do kwalifikacji w igrzyskach. „Na pierwszy rzut oka jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek z tych dwóch państw się zakwalifikował poza tymi trzema sportami, ale czy będą do nich dopuszczeni, nie jestem pewny” – powiedział Craig Reedie.

Reuters zauważa także, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie jest transparentny w swoich działaniach, gdyż rosyjscy członkowie komitetu nie zostali wykluczeni ze spotkań dotyczących igrzysk oraz nie zostały nałożone żadne sankcje na Rosyjski Komitet Olimpijski. W związku z tym brytyjskie media twierdzą, że nieobecność Rosji i Białorusi na igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu nie jest jeszcze przesądzona.

