Wędkarz pokazał 30-kilogramową „złotą rybkę”. Największy taki okaz

Złowiona przez Andy'ego Hacketta „złota rybka” w rzeczywistości jest karpiem. Ze względu na swój wygląd i rozmiary nadano jej jednak w żartach miano „największej złotej rybki na świecie”. Inne imię, które już przyjęło się w mediach społecznościowych, to „Marchewka”. Okaz jest bowiem wyjątkowo pomarańczowy, a przy tym sympatyczny, jak na swoje przerażające rozmiary.

Rekordowe karpie w stawie Blue Lakes

30-kilogramową rybę wyłowiono we francuskim łowisku Blue Lakes, które od dawna uważane jest za doskonałe miejsce do wędkowania i przyciąga turystów z całego świata. Hodowane tam karpie osiągają olbrzymie rozmiary, co dobrze widać po okazie Andy'ego Hacketta.

Blue Lakes. Francuskie łowisko ze „złotymi rybkami”

„W naszym pięknym jeziorze położonym w spokojnym regionie Szampanii we Francji mamy jedne z najlepszych staw z rybami o wadze nawet do 90 funtów (czyli około 40 kilogramów – red.)” – chwalą się właściciele ośrodka. Ta wyłowiona przez Brytyjczyka ważyła 30,5 kilo. W pewnym momencie wędkarz stracił już nadzieję na to, że ją wyciągnie. Jak wyjawił, walczył z gigantem przez blisko 25 minut.

Gigantyczny karp wciąż rośnie. Pobije kolejne rekordy

Złowiona przez mężczyznę ryba to połączenie karpia hodowlanego z karpiem japońskim. To okaz, który co pewien czas zostaje wyłowiony, by ponownie wpuścić go do wspomnianego stawu. Dzięki temu właściciele mogą śledzić, jak rośnie. Obecnie jest to prawdopodobnie największa „złota rybka” na świecie. Wędkarze z różnych stron świata już ostrzą sobie zęby na kolejny rekord, kiedy uda się ją wyłowić w przyszłości.

