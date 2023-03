Kamil Bortniczuk pewny braku Rosjan i Białorusinów na igrzyskach. Mocne zapewnienie

Międzynarodowy Komitet Olimpijski od wielu tygodni wywołuje w opinii publicznej ogromne kontrowersje. Thomas Bach zdaje się mocno wspierać dążenia Rosjan i Białorusinów do udziału na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. MKOl wydał w ostatnich dniach rekomendację dotyczącą udziału sportowców z państw agresorskich w turnieju czterolecia. Choć jest mowa o wymaganiach, to nie są one dokładnie wyznaczone, co sprawia, że nadal ich występy pozostają niewiadomą.

Kamil Bortniczuk zakłada igrzyska w Paryżu bez Rosji i Białorusi

Potencjalny udział Rosji i Białorusi na igrzyskach nie podoba się wielu państwom. Jeden z najgłośniejszych głosów sprzeciwu wychodzi z Polski. Kamil Bortniczuk od początku mocno blokuje jakąkolwiek możliwość udziału sportowcom obu agresyjnych państw. W czwartek wystąpił w programie „Fakty po faktach” w TVN 24, w którym stwierdził, że pomimo opublikowania rekomendacji przez Bacha, MKOl ostatecznie nie dopuści Rosjan i Białorusinów do rywalizacji we Francji. Zwrócił uwagę na fakt, że przepisy dotyczące wymagań nie są klarowne. Nie wiadomo jak np. zweryfikować, czy dany sportowiec w określonym momencie jest żołnierzem. Dodał także, że MKOl musi zostać pozostawiony w opcji bez wyjścia.

– Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Trzeba z pełną powagą i gotowością grozić, by MKOl musiał wybierać: igrzyska bez Rosji i Białorusi czy szeregu państw wolnego świata. Jestem jednak przekonany, że do tego nie dojdzie – powiedział Bortniczuk na antenie TVN 24.

Deklaracja jedyną możliwością dla Rosjan i Białorusinów

Minister sportu zaproponował, iż Rosjanie i Białorusini mogliby wziąć udział w igrzyskach pod neutralną flagą, gdyby podpisali deklarację uznającą popełnienie zbrodni na Ukrainie przez Rosję oraz potępiającą Władimira Putina.

