Tragiczna śmierć młodego sportowca z Rosji. Tajemnicze kulisy zdarzenia

Georgi Savin był dopiero na samym początku swojej sportowej drogi. Grę w hokeja rozpoczął w barwach Vityaza Podolsk, w grupach młodzieżowych. Występował tam w ligach od U-16 do U-18. Następnie przeniósł się do klubu Russian Knights Chekov, żeby ponownie wylądować w Podolsku. Ostatni czas w lidze dla Savina to występy w Riazaniu.

Tajemnicze okoliczności śmierci Georgia Savina

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze informacje dotyczące rosyjskiego hokeisty. Tragiczna śmierć Savina wstrząsnęła również rosyjskimi mediami. Pojawiają się dokładniejsze informacje związane z samym zdarzeniem.

Hokeista miał wypaść z okna z 18 piętra mieszkania, w którym przebywał razem ze swoją dziewczyną. W momencie tragicznego zdarzenia partnerka Savina miała brać prysznic. Chwilę później świadkowie relacjonowali, że usłyszeli przeraźliwy krzyk młodej kobiety.

twitter

Sprawa jest badana przez policję. Nie jest wykluczone, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale stawiana jest również hipoteza samobójstwa. Wg informacji ze strony rosyjskich mediów, hokeista miał ostatnio popaść w poważne tarapaty finansowe. To jednak póki co jedynie medialne doniesienia, które z pewnością będą weryfikowane przez rosyjskich funkcjonariuszy.

twitter

Pierwszoligowiec pochodzący z Moskwy

Savin był zawodnikiem występującym zarówno w pierwszej, jak i drugiej lidze hokeja. Hokeista występował także w przeszłości w lidze hokejowej juniorów.

Savin był najbardziej znany z okresu gry dla klubu z Podolska. Na swoim koncie miał występy w bardzo mocnej lidze hokeja KHL. W ostatni sezonie zawodnik z konieczności musiał występować piętro niżej, spoglądając na rosyjskie rozgrywki.

Urodzony w Moskwie hokeista zmarł w wieku zaledwie 21 lat.

Czytaj też:

Nie żyje wielokrotny reprezentant Litwy. Przed laty grał w PolsceCzytaj też:

Kielecki klub opłakuje zmarłego dziennikarza. Wzruszająca decyzja włodarzy