Nowy projekt Roberta Lewandowskiego. Będzie miał swoją drużynę

Kibice reprezentacji Polski z utęsknieniem czekali na powrót do reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Piłkarz nie mógł wziąć udziału w premierowym zgrupowaniu Michała Probierza, gdyż nabawił się kontuzji w meczu FC Barcelony. Obecnie napastnik jest gotów do gry i walki o bezpośredni awans na EURO 2024 przeciwko reprezentacji Czech.

Robert Lewandowski stworzył swoją drużynę

Choć Robert Lewandowski uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy świata na swojej pozycji, to jest on także fanem innych dyscyplin. Po przeprowadzce do Hiszpanii zainteresował się padlem, dyscyplinie, która z roku na roku mocno zyskuje na popularności. W przeszłości można było zobaczyć w mediach społecznościowych jak „Lewy” sam próbuje sił w tym sporcie. Co więcej, był obecny na finałach jednego z turniejów w stolicy Katalonii.

Jak informuje hiszpańska gazeta „AS” Lewandowski idzie o krok dalej. Stworzył własny zespół RL9 Team, który wystartuje w prestiżowych zmaganiach Hexagon Cup. Turniej odbędzie się w Madrycie. Walka toczy się o niemałe pieniądze, gdyż zwycięska ekipa zgarnie aż milion euro. Oprócz Lewandowskiego również Rafael Nadal wystawił do boju swój zespół.

– Padel to zaraz po piłce nożnej najpopularniejszy sport w Hiszpanii. Odkąd tu mieszkam, złapałem bakcyla. Patrzę w przyszłość i widzę wiele możliwości. Padel będzie jeszcze bardziej się rozwijać na całym świecie. Bardzo spodobała mi się koncepcja z uczestnikami z różnych dyscyplin sportowych. To też szansa dla mnie na przeniesienie tej pasji na wyższy poziom – opowiadał Lewandowski dla oficjalnej strony zmagań.

Duże pieniądze w padlu

Hexagon Cup odbędzie się w mogącej pomieścić 12 tysięcy osób Madrid Arena w stolicy Hiszpanii. Zespół „Lewego” jest trzecim, jaki zdradzili opinii publicznej organizatorzy.

