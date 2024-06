Dodatkowe powołanie Probierza. Gracz z ligi tureckiej dołączy do kadry

Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczęli zgrupowanie przed mistrzostwami Europy 2024. W Warszawie kadra Michała Probierza szykuje się na dwa sparingi – z reprezentacjami Ukrainy i Turcji. Tuż po pierwszym dniu zmagań selekcjoner musiał sięgnąć po dodatkowe powołanie.

Jakub Kałuziński dołączy do reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o dodatkowym powołaniu Michała Probierza przed Euro 2024. Do kadry dołączy Jakub Kałuziński. Piłkarz ma być awaryjnym zastępstwem Bartosza Slisza, który aktualnie boryka się z problemami zdrowotnymi. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik kadry Emil Kopański wyjawił jednak, że pomocnik Atlanty United cały czas przebywa na zgrupowaniu. „Bartek na ten moment wychodzi do treningu. Jeśli będą zmiany, zostaną państwo poinformowani” – usłyszeli dziennikarze.

Niemniej selekcjoner zdecydował się sięgnąć po Kałuzińskiego, który do tej pory nie miał okazji zadebiutować w seniorskiej reprezentacji. Jest jednak regularnym kadrowiczem w zespole do lat 21. Na co dzień jest zawodnikiem tureckiego Antalaysporu, w którym w minionym sezonie zagrał 35 razy, zdobywając dwie asysty. Do zespołu ze stolicy Turcji trafił w ubiegłym roku po tym jak zakończyła się jego umowa z Lechią Gdańsk, wówczas spadkowiczem z PKO Ekstraklasy.

Kariera Jakuba Kałuzińskiego

Urodzony w Gdańsku Jakub Kałuziński dołączył do Lechii Gdańsk jako 11-latek. Przeszedł przez niemal wszystkie szczeble juniorskie, skończywszy na pierwszej drużynie zespołu ze stolicy województwa pomorskiego. Na dziś nie wiadomo, czy jego dołączenie do kadry poskutkuje końcem przygody na zgrupowaniu Ślisza, piłkarza Atlanty United z amerykańskiej Major League Soccer.

