Piękne chwile w życiu Natalii Kaczmarek. Lekkoatletka pokazała zdjęcia z wesela

Natalia Kaczmarek jest aktualnie najlepszą polską lekkoatletką. Sprinterka wywalczyła niedawno brązowy medal igrzysk olimpijskich i zapisała się w historii polskiego sportu. Sezon już się zakończył, ale wokół biegaczki wciąż było bardzo głośno.

Natalia Kaczmarek wzięła ślub z Konradem Bukowieckim

Wszystko za sprawą ślubu, który Natalia Kaczmarek wzięła z Konradem Bukowieckim. Już w kwietniu lekkoatletka mówiła w wywiadzie dla „Faktu”, że ma już wszystko gotowe. – Mam nawet suknię ślubną! Nie mamy jeszcze obrączek, ale większość spraw jest gotowych, dlatego w ogóle się nie martwię. Teraz większość rzeczy można załatwić przez internet z każdego miejsca na ziemi. Myślę, że sobie poradzimy! – opowiadała przed ceremonią.

W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” Onet sprinterka specjalizująca się na dystansie 400 m podkreślała, że na pewno nie będzie nazywać się „Kaczmarek-Bukowiecka” – A jakie będę nosić nazwisko? Tego jeszcze nie wiem, będę się zastanawiać. Przed igrzyskami na pewno się nie pobierzemy, raczej po. A w piątek pójdziemy wieczorem na kolację do restauracji. To wyjątkowy dzień, ale spędzimy go spokojnie.

Lekkoatleci zamieścili zdjęcie z wesela

Para ostatecznie się pobrała, a Natalia Kaczmarek zamieściła na swoim Instagramie fotografię ślubną wraz ze swoim partnerem. Fotografie zostały okraszone podpisem „Mr & Mrs Bukowieccy” – czytamy. Warto przypomnieć, że lekkoatletka przyjęła nazwisko męża, więc od nowego sezonu kibice będą musieli przyzwyczaić się do startów Natalii Bukowieckiej.

Fakt poinformował, iż impreza weselna odbyła się w „Żeglarska Zatoka — Rumszewicz Sailing”, która znajduje się we wsi Wilimy na zachodnim brzegu jeziora Dadaj. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło gwiazd nie tylko lekkoatletyki.

