Tusk skomentował mecz Świątek. Nawiązał do wyborów w Polsce

1 czerwca okazał się szczęśliwy dla Igi Świątek. Polka walczyła z Jeleną Rybakiną o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W przeszłości zawodniczki ośmiokrotnie spotykały się na korcie a bilans ich rywalizacji to 4:4.

Roland Garros. Iga Świątek – Jelena Rybakina. Wynik meczu

Początek spotkania nie należał do udanych. Po niespełna 20 minutach najlepsza polska tenisistka przegrywała ze swoją rywalką już 0:5 i nie potrafiła znaleźć sposobu na udaną grę Kazaszki. Iga Świątek miała problemy z niemal każdym elementem gry. W sieci natychmiast zaroiło się od krytycznych komentarzy dotyczących gry raszynianki.

Po fatalnym pierwszym secie, Idze Świątek udało się odwrócić losy spotkania. W drugiej odsłonie meczu 1/8 finału Polka pokazała się od dużo lepszej strony a kibice mogli obserwować dużo bardziej wyrównaną grę. Po emocjonującym trzecim secie ostatecznie to Iga Świątek przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę (1:6, 6:3, 7:5). W walce półfinał rywalką 25-latki będzie Elina Switolina.

– To był bardzo trudny mecz. Czułam się jakbym grała z Jannikiem Sinnerem. Udało mi się rozkręcić. Musiałam zrobić coś, by wrócić do gry. Walczyłam, jestem bardzo szczęśliwa. Jelena nie dawała mi wiele miejsca do gry. Byłam cierpliwa, skupiona i wykorzystywałam okazje. Obie zagrałyśmy świetnie, z nią zawsze trudno się gra – mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem.

Tusk o wygranej Świątek

Zwycięstwo polskiej tenisistki nie umknęło uwadze Donalda Tuska. „Jest zwycięstwo! Brawo Iga!” - napisał premier w mediach społecznościowych. W dalszej części swojego wpisu szef polskiego rządu nawiązał do sytuacji politycznej w Polsce.



W niedzielę 1 czerwca od godziny 7 rano trwa druga tura wyborów prezydenckich. „Tak przy okazji, nie czekajcie do wieczora z głosowaniem, bo zapowiadają burze i deszcz, a szkoda każdego głosu -” zaapelował szef polskiego rządu.

