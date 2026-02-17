Kacper Tomasiak właśnie stał się olimpijską legendą. W wieku 19 lat!

Trzeba przyznać szczerze – polscy skoczkowie na ZIO 2026 nie jechali w roli murowanych faworytów do olimpijskiego podium. Wręcz przeciwnie, spoglądano raczej z niedowierzaniem na szanse wobec drużyny, którą sformował trener Maciej Maciusiak.

ZIO 2026: Kacper Tomasiak wśród rekordzistów! Mając 19 lat został legendą

Okazało się jednak, że zgodnie z tym, co prezentował właściwie od startu sezonu 2025/26, swoją formę potwierdził Kacper Tomasiak. Chłopak mający 19 lat, który na początku marca b.r. wystartuje w... MŚ juniorów, ostatecznie trzykrotnie stanął na olimpijskim podium. Rozpoczął od wicemistrzostwa olimpijskiego na normalnym obiekcie.

Następnie lider reprezentacji Polski poprawił brązowym krążkiem na dużej skoczni w Predazzo. A daniem głównym okazał się pełen dramaturgii konkurs duetów, gdzie razem z Pawłem Wąskiem, Tomasiak raz jeszcze zaczarował we Włoszech.

Debiutant na ZIO występem we Włoszech zapisał swoją piękną kartę olimpijską już na początku kariery. Tomasiak jest jeden medal od wyrównania – pod względem liczbowym – dorobku Kamila Stocha czy Adama Małysza (po cztery medale obu). Co więcej, na jednych igrzyskach (wliczając letnie i zimowe) tylko trójka z Polski była w stanie sięgnąć po trzy krążki.

W jakim gronie znalazł się Tomasiak? Zimowo – wcześniej dokonała tego tylko biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk. I do tego w letnim wydaniu – pływaczka Otylia Jędrzejczak oraz lekkoatletka, nieodżałowana Irena Szewińska.

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

