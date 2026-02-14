Podium olimpijskie było piękne! Krążek na szyi Polaka

Chyba nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się tego, co wydarzyło się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach – w kontekście polskich skoków narciarskich. A fakty są takie, że Kacper Tomasiak w wieku 19 lat sięgnął po dwa medale olimpijskie na jednych igrzyskach – świetnie prezentując się we włoskim Predazzo.

ZIO 2026: Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim! Tak wyglądała ceremonia

Po srebrnym medalu zdobytym w trakcie rywalizacji na normalnej skoczni ZIO 2026, polski diament odebrał krążek po konkursie na dużym obiekcie. Co ciekawe, medal na szyi wieszała Kirsty Coventry, czyli szefowa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Tomasiak, tak samo jak kilka dni temu, ponownie zaatakował podium (skutecznie) w serii finałowej. Polak wskoczył na trzecie miejsce, tym samym raz jeszcze udowadniając, że jest bardzo mocny mentalnie. A wydaje się, że najlepsze jeszcze ciągle przed polskim zawodnikiem.

Dodajmy, że za dwa dni (tj. w poniedziałek, 16 lutego) konkurs duetów ZIO 2026. Polska nie będzie bez szans na kolejny sukces. Można być niemal pewnym, że w gronie wybranej przez trenera Macieja Maciusiaka dwójki, nie zabraknie Tomasiaka.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 26 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziesieć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

