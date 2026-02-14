Kacper Tomasiak znowu ma medal igrzysk! Pożegnanie Kamila Stocha?

Tuż przed rozpoczęciem sobotniej rywalizacji konkursowej, w serii treningowej Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce.

Stało się zatem jasne, że wicemistrz olimpijski z normalnej skoczni odnalazł sposób na duży obiekt, z którym miał problemy w Predazzo we wcześniejszych podejściach.

ZIO 2026: Kacper Tomasiak znów z medalem! Pożegnanie Kamila Stocha?

Polski debiutant na ZIO 2026 ostatecznie zakończył sobotni konkurs z medalem. Po pierwszej serii Tomasiak był na czwartej pozycji, ale w serii finałowej wskoczył na trzecią lokatę. Zadecydował o tym świetny skok Polaka na odległość 138,5 metra. Dla porównania, jego rywal w grze o podium – Norweg Kristoffer Eriksen Sundal – wylądował trzy metry bliżej.

twitter

Najbardziej pluć w brodę może sobie za to Ren Nikaido. Japończyk był zdecydowanym liderem po pierwszej serii i wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać mu złotego medalu. A jednak. Nikaido popsuł próbę finałową (136,5 m) i przy bardzo dobrym skoku Domena Prevca (141,5) musiał uznać wyższość Słoweńca.

Co do pozostałych Polaków, dobrze zaprezentował się Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Ten pierwszy zajął 14. miejsce, a trzykrotny mistrz olimpijski skwitował swój szósty występ olimpijski na 21. lokacie. Wydaje się, że to był też symboliczny, ostatni występ Stocha. Indywidualnie na pewno, a co do ogólnych startów – pozostaje jeszcze konkurs duetów.

Wydaje się jednak, że trener Maciej Maciusiak postawi jednak na duet Tomasiak – Wąsek, który lepiej zaprezentował się w konkursie na dużej skoczni ZIO 2026.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 26 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziesieć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Damian Żurek był krok od marzeń. Szczególne słowa Polaka dla kibicówCzytaj też:

Rewelacyjna forma Polek na igrzyskach. Świetnie wieści z olimpijskiej trasy!