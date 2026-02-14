Kacper Tomasiak znowu to zrobił! Polak blisko podium w Predazzo

Solidnie zaprezentował się każdy z trójki reprezentantów Polski. Kacper Tomasiak skończył 133 metry, zajmując trzecią pozycję. Dalej od polskiego wicemistrza olimpijskiego skoczyli w serii próbnej tylko Japończyk Naoki Nakamura (134,5 m), Kazach Ilya Mizernykh (133,5) i Fin Vilho Palosaari (133,5). Wszyscy wymienieni zajęli jednak dalsze lokaty od Tomasiaka.

Paweł Wąsek był na 10. pozycji (131,5 m), a Kamil Stoch na 14. (129 m). Co ciekawe, najbardziej doświadczony, trzykrotny mistrz olimpijski, był najlepszym z Polaków podczas poprzednich serii treningowych.

Serię próbną wygrał za to Domen Prevc (132 m).

AKTUALIZACJA: Po pierwszej serii konkursowej Tomasiak zajmuje 4. miejsce, mając 3,2 punktu straty do trzeciej pozycji. Tę lokatę zajmuje Norweg Kristoffer Eriksen Sundal. Poza zasięgiem wydają się być, przynajmniej spoglądają na wartości punktowe – drugi Słoweniec Domen Prevc oraz liderujący Japończyk Ren Nikaido.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 25 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

