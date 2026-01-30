Nawrocki próbował zainspirować polskich olimpijczyków. Powołał się na własny przykład

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 rozpoczynają się już 6 lutego. W związku z tym polscy reprezentanci na tydzień przed startem imprezy złożyli ślubowanie, w którym uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Polityk udostępnił sportowcom swój samolot i zapowiedział, że będzie wspierać ich osobiście na miejscu. We Włoszech uczestniczyć będzie także w spotkaniu, poświęconym polskiej kandydaturze do zorganizowania igrzysk w 2040 lub 2044 roku.

Zimowe igrzyska 2026. Nawrocki przemówił do sportowców

Polityk wykorzystał możliwość, by przemówić do sportowców i dodatkowo zmotywować ich przed początkiem igrzysk. — Drogie zawodniczki, drodzy zawodnicy, nasza wspaniało reprezentacjo i nadziejo — zaczął Nawrocki. — Gdy myślimy o istocie igrzysk olimpijskich, to widzimy oczywiście przede wszystkim rywalizację sportową. Ona jest fundamentem igrzysk, ale przypominam, że pierwsze igrzyska miały także ten walor, że były w istocie rachubą czasu, dla wówczas żyjących. Ten okres między igrzyskami dawał możliwość oddziaływania na linii chronologicznej — przypominał.

— Między 6 a 22 lutego będzie inny czas. To czas, w którym cała nadzieja, emocja, niezależne od pewnych różnic społecznych i politycznych, będzie skupiała się wokół tego, jak idzie polskim sportowcom. Myślę, że każdy z nas, ja, szanowny pan minister, mimo tego, że czasem jesteśmy obok siebie i ze sobą dyskutujemy, będziemy razem. Cała wspólnota będzie miała radość i nadzieję z tego, jaki będzie wasz występ. Za tę zbiorową radość chciałem wam podziękować – mówił.

Prezydent Nawrocki próbował zainspirować olimpijczyków

— Gdyby ktoś rok temu powiedział mi, że zostanę Prezydentem — nie uwierzyłbym. Wiemy, jak trudno jest wywalczyć medal olimpijski, ale wierzę w Was, że z ziemi włoskiej do Polski przyjadą medale z igrzysk — dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą — podkreślał Karol Nawrocki.

Zimowe igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego. Do Włoch poleci aż 60 polskich sportowców, którzy będą reprezentować nasz kraj w 12 z 16 dyscyplin. Na chorążych naszej reprezentacji wybrano Kamila Stocha i Natalię Czerwonkę.

