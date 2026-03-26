Kontrowersyjni goście na meczu Polska – Albania. Ich obecność wywoła burzę

W czwartkowy wieczór 26 marca reprezentacja Polski walczy z Albanią o awans na tegoroczny mundial. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na PGE Stadionie Narodowym pojawił się Karol Nawrocki. Prezydent z loży VIP przygląda się zmaganiom biało-czerwonych.

Tuż przed pierwszym gwizdkiem, kamery uchwyciły głowę państwa podczas odśpiewywania „Mazurka Dąbrowskiego”. Politykowi towarzyszy jego młodszy syn, Antoni a miejsce tuż obok Karola Nawrockiego zajął Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Polska – Albania. Braun u boku Walusia

Mecz, którego stawką jest awans reprezentacji Polski na MŚ 2026, przyciągnął także innych polityków. Na trybunach zasiadł m.in. Grzegorz Braun wraz z partyjnymi kolegami, Włodzimierzem Skalikiem i Romanem Fritzem.

Europoseł nie krył zachwytu tym, że piłkarskie zmagania oglądają u jego boku Stan Tymiński oraz Janusz Waluś, zabójca Chrisa Haniego, jednego z liderów Afrykańskiego Kongresu Narodowego.

Z kolei Zbigniew Boniek zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, z którego wynika, że miejsce obok niego na meczu Polska – Albania przypadło Przemysławowi Czarnkowi, kandydatowi PiS na premiera.

Na trybunach można także dostrzec wiele polskich gwiazd. Kadrze Jana Urbana kibicują m.in. Olivier Janiak i Marcin Mroczek. Kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski może liczyć na wsparcie swojej żony Anny oraz córek Klary i Laury.

Polska – Albania. Donald Tusk o szansach Polaków

Na meczu zabrakło natomiast Donalda Tuska. Premier tłumaczył, że „uważa piłkę nożną za bardzo poważną kwestię, jednak mam serce pełne obaw, że w tym czasie będą głosowania w Sejmie”.

Dopytywany o szanse Polaków na awans na MŚ 2026, szef rządu ocenił, że „podopiecznych Jana Urbana czeka trudna przeprawa”. – Wiecie, jak politycy zaczynają prognozować wyniki, to jest na odwrót. Będę trzymał kciuki. Przestrzegam przed łatwym optymizmem, przez długie lata wydawało się, że Albania to wymarzony przeciwnik dla każdego. Ci, którzy znają się trochę na piłce, wiedzą, że Albania to jest bardzo wymagający przeciwnik – stwierdził Donald Tusk.

