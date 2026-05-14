Dariusz Szpakowski nieobecny na mundialu. Legenda ujawniła prawdę!

Informację dotyczącą obsady komentatorskiej podczas tegorocznego turnieju za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych, przekazało TVP Sport. Kibice błyskawicznie zareagowali na brak wśród komentatorów tego, który na mundialach był obecny praktycznie zawsze. Dariusz Szpakowski – tym razem nie przed mikrofonem.

Koniec Dariusza Szpakowskiego na MŚ. Legenda wyjaśniła decyzję

Na liście znaleźli się m.in. Mateusz Borek, Grzegorz Mielcarski, Jacek Laskowski, Robert Podoliński, Maciej Iwański, Radosław Gilewicz, Rafał Kędzior czy Marcin Feddek.

Dlaczego zabrakło Szpakowskiego? Legendarny komentator postanowił zabrać głos, a jego krótkie wystąpienie pojawiło się w czwartek (tj. 14 maja).

– Bardzo dziękuję za liczne komentarze, a także wiadomości po informacji ogłoszonej przez Telewizję Polską, że nie będę komentował mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jestem konsekwentny. Po niebotycznym, fenomenalnym, zjawiskowym finale marzeń w Katarze, czyli Argentyna – Francja, pożegnałem się z komentowaniem mundiali. Wtedy po meczu powiedziałem, że od czasu do czasu chciałbym skomentować spotkanie choćby polskiej reprezentacji. Może bym miał inne zdanie, gdyby Polacy grali w tych mistrzostwach świata, ale nie ma co wracać do przeszłości. Jest, jak jest – przekazał legendarny komentator.

Szpakowski skomentował w karierze łącznie 12 mundiali. Relacjonował turnieje w roli sprawozdawcy (w Polskim Radio) i komentatora w latach 1978-2022. Łącznie dało to ponad 100 meczów Szpakowskiego przy mikrofonie podczas MŚ.

MŚ w piłce nożnej w 2026 będą pierwszymi, które zostaną rozegrane aż w trzech państwach, tj. Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Po raz pierwszy w dziejach do turnieju zakwalifikowało się aż 48 reprezentacji narodowych. Dotychczas liczba uczestników MŚ wynosiła maksymalnie 32 drużyny.

Niestety, w tym gronie zabraknie reprezentacji Polski. Polacy przegrali bowiem finał strefy barażowej UEFA, w wyjazdowym starciu ze Szwecją (2:3). To pierwszy mundial bez Polaków od 2014 roku.

