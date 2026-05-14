Przerwano turniej WTA 1000 w Rzymie. Do akcji wkroczyły służby

W czwartek 14 maja doszło do groźnego zdarzenia podczas meczu między Soraną Cirsteą i Coco Gauff. Spotkanie przerwano w drugim secie, kiedy druga z zawodniczek wygrała jednego seta i prowadziła w gemach 3:2. Na trybunach doszło do zamieszania, które zwróciło uwagę tenisistek.

WTA 1000 w Rzymie. Przerwano mecz, interweniowały służby

Pierwsza w sytuacji zorientowała się zawodniczka z Rumunii. Cirstea przerwała grę, kiedy dostrzegła niepokój wśród kibiców. Zwróciła się do sędziego i obecnych na meczu służb, prosząc ich o natychmiastową interwencję. Jak się okazało, jeden z kibiców zasłabł i potrzebował pomocy medycznej. Kiedy już ratownicy zajęli się tą osobą, ze względów bezpieczeństwa postanowiono wyprowadzić ją z kortu.

Włoskie media podkreślają, że tego dnia na korcie było wyjątkowo gorąco. W Rzymie panowały wysokie temperatury, a miejsce rozgrywania meczu i trybuny były wystawione na słońce. Mogło to przyczynić się do zasłabnięcia kibica.

Poznaliśmy finalistkę WTA 1000 w Rzymie

Po upewnieniu się, że zdrowiu widza nic nie zagraża, wznowiono grę. Coco Gauff nie straciła koncentracji. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych wygrała drugiego seta 6:3, a całe spotkanie 2:0. Teraz czeka na wynik drugiego półfinału pomiędzy Igą Świątek i Eliną Switoliną.

