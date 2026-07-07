Rosja wraca na igrzyska olimpijskie! Szokująca decyzja MKOl

Tym samym zalecenia dla Międzynarodowych Federacji Olimpijskich dotyczące udziału rosyjskich sportowców nie są już aktualne.

„Komitet Wykonawczy (RB) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), które obowiązywało od 12 października 2023 roku. Decyzja została podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez Komisję Prawną MKOl” – czytamy w specjalnym komunikacie.

Tym samym furtka dla Rosji i Białorusi na letnie igrzyska w Los Angeles (2028), oficjalnie została otwarta. I to pomimo nieprzerwanie trwającej wojny na terenie Ukrainy.

Niestety, już kilka ruchów wykonanych we wcześniejszych miesiącach, mogło sugerować, że ruch olimpijski będzie otwierał się na Rosję – nawet pomimo tak niepojętej sytuacji – względem pokojowych wartości, które powinny przyświecać tej części sportu.

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Co wtorkowa (tj. 7 lipca) decyzja oznacza w praktyce? Międzynarodowy Komitet Olimpijski, znosząc rekomendacje o niedopuszczaniu sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów, pozostawił wolną rękę poszczególnym federacjom i związkom. To one nadal będą decydować o tym, czy wyżej wymienione kraje będą brały udział w międzynarodowej rywalizacji.

Droga na igrzyska została jednak otwarta, więc nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której rzeczywiście pojawią się wyłamania od wcześniej panujących reguł, względem zawieszenia Rosji i Białorusi.

MKOl nie ma zamiaru organizować wydarzeń sportowych na terenie Rosji. Dodatkowo zaznaczono, że najważniejszy organ ruchu olimpijskiego nie będzie zapraszał na swoje wydarzenia przedstawicieli władz państwowych i przedstawicieli rosyjskiego rządu.

Dodatkowo w pełnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej MKOl przyznano, że organizacja w pełni solidaryzuje się ze wspólnotą olimpijską Ukrainy.

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