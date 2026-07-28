To już oficjalne. Wielki powrót Zinedine’a Zidane’a. Podpisał umowę do 2030 roku
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To już oficjalne. Wielki powrót Zinedine’a Zidane’a. Podpisał umowę do 2030 roku

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Zinedine Zidane
Zinedine Zidane Źródło: Newspix.pl / Icon Sport
Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Legenda wraca na ławkę trenerską po pięciu latach przerwy.

Francuska Federacja Piłkarska oficjalnie poinformowała, że Zinedine Zidane przejmie reprezentację Francji. Były szkoleniowiec Realu Madryt podpisał czteroletnią umowę, która będzie obowiązywać do mistrzostw świata w 2030 roku.

Decyzję podjął we wtorek rano Komitet Wykonawczy federacji. Zidane rozpocznie pracę 1 sierpnia i zastąpi Didiera Deschampsa, który prowadził francuską kadrę przez 14 lat.

– Nie ma nic większego niż reprezentacja Francji. Objęcie jej jest dla mnie wielką radością i ogromnym powodem do dumy – przekazał nowy selekcjoner. Podkreślił przy tym, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem.

Zidane odrzucał propozycje innych klubów

Podczas prezentacji Zidane ujawnił, że po odejściu z Realu Madryt świadomie nie przyjmował kolejnych ofert. Czekał na możliwość objęcia francuskiej reprezentacji.

– To była jedyna rzecz, jaką chciałem robić po Realu Madryt – powiedział. Skład sztabu szkoleniowego ma zostać ogłoszony na początku września.

Pierwszym spotkaniem Francji pod wodzą Zidane’a będzie zaplanowany na 25 września wyjazdowy mecz z Turcją w Lidze Narodów. Trzy dni później Francuzi zagrają w Belgii. Pierwszy występ przed własną publicznością odbędzie się 2 października na Stade de France przeciwko Włochom.

Legenda zastąpiła wieloletniego selekcjonera

Zidane pozostawał bez pracy trenerskiej od 2021 roku, gdy po raz drugi odszedł z Realu Madryt. Z hiszpańskim klubem trzykrotnie z rzędu wygrał Ligę Mistrzów oraz dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju.

Jako piłkarz należał do najważniejszych postaci francuskiej reprezentacji. W 1998 roku zdobył z nią mistrzostwo świata, a dwa lata później mistrzostwo Europy. W narodowych barwach wystąpił 108 razy i strzelił 31 bramek.

Zidane został 18. selekcjonerem Les Bleus od 1964 roku. Jego poprzednik Didier Deschamps poprowadził kadrę w 185 spotkaniach, zdobywając m.in. mistrzostwo świata w 2018 roku i Ligę Narodów w 2021 roku.

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Źródło: WPROST.pl / FFF, Reuters, El Pais