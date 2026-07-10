Kylian Mbappe lepszy niż Lionel Messi? Droga z piekła do nieba!

Francja to jeden z głównych faworytów do końcowego triumfu na MŚ 2026. Trójkolorowi w 2018 roku byli mistrzami świata, a cztery lata później przegrali – ale dopiero w finale z Argentyną. Czy zespół, który prowadzi trener Didier Deschamps, zagra w trzecim finałowym starciu mundialu z rzędu?

Wiele na to wskazuje. Do wykonania Francuzom pozostały ostatnie dwa kroki.

Kylian Mbappe goni Lionela Messiego. Niesamowity mecz Trójkolorowych!

Maroko miało swoje ambicje przed startem spotkania z Francuzami. Najbardziej w głowie fanów mistrzów Pucharu Narodów Afryki (2025) mogła być chęć rewanżu za półfinał z 2022 roku. Wówczas to właśnie Francja wygrała w meczu o miejsce w finale, pokonując zespół z Czarnego Lądu pewnie 2:0.

Jak się okazało, cztery lata później – już nie w Katarze, a USA – wynik się powtórzył. A wygrana Trójkolorowych ani przez chwilę nie podlegała dyskusji. To był pokaz siły w wykonaniu wicemistrzów świata.

A w sukcesie nie przeszkodził nawet zmarnowany rzut karny autorstwa Kyliana Mbappe.

Kapitan Francuzów wziął się szybko w garść i w drugiej połowie odpowiedział w najlepszy z możliwych sposobów. Mbappe zdobył bowiem gola na 1:0 dla Francji, popisując się ładnym technicznym uderzeniem z dalszej odległości. Dla samego piłkarza był to jubileuszowy gol numer 20(!) w historii występów na mundialach.

A wynik spotkania ustalił Ousmane Dembele. Gwiazdor Francuzów oraz Paris Saint-Germain kolejny raz pokazał, że reprezentacja może na niego liczyć w ważnych momentach. A z pewnością domknięcie wyniku z 1:0 na 2:0, można uznać za cenną zdobycz.

Wracając do Mbappe, Francuz zrównał się dorobkiem strzeleckim na MŚ z Lionelem Messim. Argentyńczyk ma jeszcze do zagrania ćwierćfinał z Albicelestes (rywalem Szwajcarzy). Osiem goli na trwającym mundialu, to już teraz jest dorobek imponujący. A pamiętajmy, że o ile dla Argentyńczyka – to raczej będzie ostatni turniej rangi MŚ w karierze – to przed Francuzem jeszcze sporo grania. Chwilami trudno w to uwierzyć, ale Mbappe w grudniu b.r. skończy dopiero 28 lat.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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