Cyrk po wyścigu F1. Słynny kierowca z zabranym i przywróconym podium

Grand Prix Arabii Saudyjskiej było drugą rundą zmagań o mistrzostwo świata Formuły 1. W rozgrywanym na Bliskim Wschodzie wyścigu triumfował Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla. Tuż za nim na metę wjechał obrońca tytułu, Max Verstappen. Podium początkowo uzupełnił Fernando Alonso z Astona Martina. Początkowo, bo później sędziowie pozbawili Hiszpana setnego podium w karierze, by po czasie wrócić do pierwotnego rezultatu.

Fernando Alonso z zabranym i przywróconym podium po GP Arabii

Fernando Alonso już od początku wyścigu musiał jechać z karą. Hiszpana musiał przeczekać pięć sekund w alei serwisowej za nieprawidłowe ustawienie bolidu na starcie. Weteran odbył karę i przejechał do końca wyścig, nie wiedząc o całym zamieszaniu. Wraz z kierowcami Red Bulla cieszył się z miejsca na podium, tym bardziej że stawał na nim po raz setny w karierze.

Po zakończeniu dekoracji sędziowie dopatrzyli się zbyt krótkiego przymusowego postoju i zabronionej aktywności mechaników Astona Martina. Doliczyli Alonso dziesięć sekund do czasu wyścigu, co przesunęło go na czwarte miejsca za Georgem Russellem. Hiszpan wywiadach z pewnością siebie podkreślał, że gdyby wiedział o zaplanowanej karze, to doprowadziłby do większej przewagi nad Brytyjczykiem.

Do akcji prawnej wziął się jednak jego team. Przedstawiciele Astona podkreślali, że nikt wcześniej nie był karany w podobnej sytuacji, a podobne incydenty miały już miejsce w przeszłości. Przekonało to sędziów zawodów, którzy przywrócili pierwotne wyniki Grand Prix.

Podium klasyfikacji generalnej F1 po GP Arabii Saudyjskiej

Po dwóch wyścigach sezonu F1 2023 dwie pierwsze pozycje zajmują kierowcy Red Bulla, Max Verstappen (44 pkt) i Sergio Perez (43 pkt). Alonso jest trzeci ze stratą czternastu oczek do obrońcy tytułu z Holandii. Następne zawody odbędą się na początku kwietnia. Zmagania „królowej motorsportu” przeniosą się do Australii.

