Bestialskie morderstwo młodej kolarki. Policjanci wytypowali sprawcę

Jak donosi „The Guardian”, policja ma nowego podejrzanego, a właściwie to podejrzaną w sprawie morderstwa młodej kolarki górskiej. Przypomnijmy, że Anna Moriah Wilson, która przygotowywała się do wyścigu w Hico w Teksasie, została znaleziona martwa w łazience swojego mieszkania trzy dni przed startem zawodów. Według brytyjskich mediów kobieta zginęła w wyniku wielokrotnego postrzału z broni palnej.

Policja ma nową podejrzaną w sprawie morderstwa

Kolarka w dniu morderstwa spotkała się ze swoim przyjacielem Colinem Stricklandem. Wspólnie spędzili czas na basenie, a później zjedli razem kolację. O godzinie 20:30 mężczyzna odwiózł 25-latkę do jej mieszkania, nie wchodząc do środka. Mimo to był jednym z podejrzanych, dlatego policja zapytała go o relacje z ofiarą. Odparł, że łączyła ich jedynie przyjaźń, a on sam od trzech lat jest w związku z Kaitlin Marie A.

Na jaw wyszedł również fakt, że para pod koniec ubiegłego roku miała chwilową przerwę. W tym czasie Colin Strickland zbliżył się z Anną Moriah Wilson. Okazało się, że 35-letnia partnerka mężczyzny była o niego bardzo zazdrosna i nie mogła sobie z tym poradzić. Co więcej, tego feralnego dnia samochód kobiety był widziany pod domem zamordowanej 25-latki i to dokładnie kilka minut po tym, jak ofiara wróciła ze spotkania. Jak wynika z informacji przekazanych przez „The Guardian” Kaitlin Marie A. stała się główną podejrzaną w tej sprawie.

Dodatkowo na niekorzyść kobiety świadczy także fakt, że nagle zapadła się pod ziemię. Ponadto postanowiła usunąć wszystkie konta z mediów społecznościowych. Funkcjonariusze policji zostali również poinformowani, że Kaitlin Marie A. podobno była widziana na lotnisku Austin Bergstrom.

Anną Moriah Wilson pochodziła ze sportowej rodziny. Ojciec 25-latki w przeszłości należał do reprezentacji Stanów Zjednoczonych w narciarstwie. Natomiast jej ciocia była biegaczką narciarską, która wzięła nawet udział w zimowych igrzyskach olimpijskich.

