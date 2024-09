Polak pojechał po medal paraolimpijski! Zabrakło sekund do złota

Polscy sportowcy z bardzo dobrym skutkiem radzą sobie podczas igrzysk paraolimpijskich w Paryżu. Po wtorku pełnym biało-czerwonych medali, przychodzi środa, która nie skończy się bez medalu. Brąz w rywalizacji kolarzy w jeździe indywidualnej na czas (w klasie C1) wywalczył Zbigniew Maciejewski.

Zbigniew Maciejewski z medalem w parakolarstwie

Startujący zawodnicy mieli do pokonania 14,1 kilometrów. Maciejewski przejechał dystans w czasie 21:18,94, co dało mu trzecie miejsce. Do zwycięzcy, Ricardo Ten Argilesa z Hiszpani stracił 40 sekund. Obu panów przedzielił jeszcze Niemiec Michael Teuber.

Dla Zbigniewa Maciejewskiego zawody w Paryżu do debiut na imprezie rangi igrzysk paralimpijskich. Polak może uznać sezon 2024 za bardzo udany. Cztery razy stawał na podium zawodów z cyklu Pucharu Świata, zdobywając również medal w jeździe indywidualnej na czas w Maniago. W ubiegłym roku zajął czwarte i piąte miejsce podczas mistrzostw Europy w Rotterdamie.

„W 1997 roku wypadek komunikacyjny przekreślił moje plany i marzenia na przyszłość. Skutkiem wypadku do dziś jest moje leczenie i rehabilitacja. Nie liczę już miesięcy, które spędziłem na oddziałach neurochirurgii i rehabilitacji, aby móc godnie i samodzielnie żyć i funkcjonować” – można przeczytać na stronie Fundacji Avalon, na której można przekazać 1,5 procent podatku dla Maciejewskiego.

Polacy z kolejnymi medalami podczas igrzysk paralimpijskich

Polscy sportowcy wywalczyli już jedenaście medali podczas igrzysk paralimpijskich w Paryżu. Złote zdobyli pływak Kamil Otowski oraz duet tenisistów stołowych Patryk Chojnowski/Piotr Grudzień. Srebrny wywalczyła Lucyna Kornobys w pchnięciu kulą (F34), Michał Dąbrowski i Kinga Dróżdż (oboje szermierka), a brązowe Lech Stoltman w pchnięciu kulą (F55), tenisiści stołowi Karolina Pęk i Piotr Grudzień w mikście, a w deblu Pęk wraz z Natalią Partyka. W strzelectwie brąz zdobył także Marek Dobrowolski.

