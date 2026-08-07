Polska flaga na czele Tour de France! Ależ wspaniały sukces

Uczestniczki piątkowego etapu Tour de France Femmes przejechały trasę o długości 146,8 km o łącznym przewyższeniu sięgającym niemal 3500 metrów.

Zdecydowanie największym wyzwaniem był finałowy podjazd pod Mont Ventoux o długości 15,6 km oraz średnie nachylenie na poziomie 8,6 proc. To zresztą legendarne miejsce Wielkiej Pętli.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM) okazała się najlepsza, wygrywając etap i sięgając po żółtą koszulkę liderki całego wyścigu. Warto przypomnieć, że Polka sięgała po końcowy triumf w Wielkiej Pętli w 2024 roku.

Katarzyna Niewiadoma-Phinney liderką Tour de France Femmes! Ależ sukces Polki

Polska mistrzyni dwóch kółek była wyraźnie poruszona już po osiągniętym sukcesie na piątkowym, etapie numer 7 tegorocznych zmagań na Tour de France Femmes. Nowa liderka wyścigu nie wstydziła się łez. Szczególne wzruszenie było widoczne już na podium, kiedy to Niewiadoma-Phinney wyraźnie pozwoliła dać upust swoim wielkim emocjom.

Co oczywiście w pełni zrozumiałe.

Trzykrotna olimpijka (2016, 2020 i 2024) kolejny raz udowodniła, jak klasową jest zawodniczką. Co tu ukrywać, w przypadku Niewiadomej-Phinney, mowa o najwyższej światowej półce.

Do zakończenia tegorocznej Wielkiej Pętli pozostały już tylko dwa dni. W sobotę (tj. 8 sierpnia) najdłuższy etap tegorocznej edycji. Aż 171,9 km z Sisteron do Nicei. Niewiadoma-Phinney po ogromnym sukcesie w piątkowej próbie ma 15 sekund przewagi nad drugą w klasyfikacji generalnej – Holenderką Demi Vollering.

Warto dodać, że w czołówce regularnie melduje się również inna reprezentantka Polski – Dominika Włodarczyk (UAE Team L'IMAD). Polka na piątkowym etapie zajęła 8 miejsce i takie samo zajmuje w klasyfikacji generalnej Wielkiej Pętli.

Transmisje rywalizacji w Tour de France Femmes można śledzić na antenach Eurosportu 2. Dodatkowo internetowo można skorzystać z platform takich, jak Player oraz HBO Max.

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