Legenda NBA potężnie uhonorowana. Łzy wzruszenia w Los Angeles

W NBA nie brakuje podniosłych chwil. Zawieszenie koszulki nad parkietem w domowej hali któregoś z klubów zawsze generuje olbrzymie zainteresowanie klubów. Nikt nie dostępuje takiego zaszczytu przeciętną grą. To przeważnie nie tylko legendy zespołów, ale ważne postacie danej ery dla całej najlepszej ligi świata. Ceremonia w Los Angeles zawierała w sobie wiele łez wzruszenia.

Legenda NBA uhonorowana przez Los Angeles Lakers

Pau Gasol to jedna z najważniejszych postaci europejskiej koszykówki XXI wieku. Hiszpan trafił do NBA w 2001 roku z trzecim numerem w drafcie. Już rok po debiucie przeszedł do historii, stając się pierwszym zagranicznym zawodnikiem z nagrodą dla Debiutanta Roku. W Memphis Grizzlies grał przez siedem lat. To jednak w Los Angeles Lakers zrobił największą furorę, tworząc wielki zespół z Kobem Bryantem. Klub z Kalifornii zdobył dwa mistrzostwa z rzędu, a Gasol był jednym z kluczy do triumfów. W trakcie meczu Lakers z Grizzlies klub z Los Angeles postanowił zawiesić koszulkę z należącym do niego numerem „16” pod dachem Crypto.com Areny.

– Życie przechodzi dość szybko, prawda? W mgnieniu oka możesz być dzieckiem grającym w koszykówce w swojej szkole z kumplami, a potem nagle zdajesz sobie sprawę ze swojego marzenia – powiedział Gasol w trakcie przemowy, po czym dodał. – Dzisiejszy wieczór przekracza wszelkie marzenie lub oczekiwania, jakie miałem, ponieważ to znaczy tak wiele. Z Kobem tam na górze, po prostu dodaje mu coś znaczącego, potężnego, smutnego, szczęśliwego, bolesnego i radosnego.

Na ceremonii nie zabrakło byłych kolegów z zespołu, trenera Phila Jacksona czy Vanessy Bryant, wdowy po słynnym koszykarzu. Obu zawodników łączyła ogromna więź. Po tragicznym wypadku Gasol okazywał rodzinie ogromne wsparcie. Jego dwuletnia córka otrzymała imię na cześć Gianny, córki legendy NBA, która także straciła życie w wypadku helikoptera w styczniu 2020 roku. – Pau był wyjątkowym człowiekiem dla Kobego jako kolega z zespołu, człowiek i przede wszystkim jako przyjaciel – powiedziała Vanessa Bryant w specjalnym materiale opublikowanym w mediach społecznościowych LA Lakers.

Kariera Paua Gasola w NBA i reprezentacji Hiszpanii

Gasol grał w Los Angeles do 2014 roku. Następnie reprezentował barwy Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, by na koniec kariery wrócić do FC Barcelony, z której wyruszył 20 lat wcześniej do Ameryki. Hiszpan osiągnął również wielkie sukcesy z reprezentacją kraju. Ma w dorobku trzy medale olimpijskie, triumf na mistrzostwach świata i trzy złota EuroBasketu.

