Kolejny reprezentant w NBA? Polak z dużą szansą

NBA nie znosi dużych przerw. Tuż po zakończeniu finałowej rywalizacji pomiędzy Denver Nuggets a Miami Heat już rozpoczęły się transfery międzyklubowe. Za nami także ceremonia draftu, o której mówiło się wiele w związku z Victorem Wembanyamą, jednym z największych talentów ostatnich lat, który z pierwszym numerem trafił do San Antonio Spurs, klubu, którego barwy od roku przywdziewa Jeremy Sochan.

Reprezentant Polski z zaproszeniem od klubu NBA

Reprezentant Polski trafił do NBA z dziesiątym numerem draftu NBA. Wystąpił w Rising Stars Game, a także znalazł się w NBA All-Rookie Second Team. Jak podaje Adam Himmelsbach z „The Boston Globe” szansę udziału w Lidze Letniej NBA otrzyma Aleksander Balcerowski. Urodzony w Świdnicy 22-latek był ostatnio koszykarzem hiszpańskiej Gran Canarii, z którą w ostatnim sezonie wygrał rozgrywki EuroCup. Mierzący 216 centymetrów wzrostu center przed laty próbował swoich sił w drafcie, lecz nie znalazł się żaden zespół na wybór gracza.

Nawet jeśli doniesienia dziennikarza sprawdzą się, nie oznacza to, że Balcerowski będzie występował na stałe w Celtics. Liga Letnia to przeważnie poligon doświadczalny dla młodych graczy i tych walczących o stałe miejsce w klubie w sezonie zasadniczym. Na próżno szukać w niej największych gwiazd NBA, bo one w tym czasie odpoczywają lub występują w reprezentacjach. Przed laty sił w rozgrywkach próbowali Przemysław Karnowski, Olek Czyż czy Tomasz Gielo. Żaden z nich nie przebił się na stałe do drużyny NBA w sezonie zasadniczym.

Kariera Aleksandra Balcerowskiego

Aleksander Balcerowski to syn Marcina, jednego z najlepszych reprezentantów w koszykówce na wózkach w historii naszego kraju. Do Gran Canarii trafił już jako 16-latek, przedzierając się przez rozgrywki juniorskie do pierwszego składu. W 2021 i 2023 roku otrzymał wyróżnienie EuroCup Rising Star. W sezonie 2021/2022 był wypożyczony do serbskiego Mega Basket Belgrad.

