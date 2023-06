Talent na miarę LeBrona Jamesa zagra z Jeremym Sochanem. Francuz numerem 1 draftu NBA

Draft NBA to jedno z najważniejszych wydarzeń niezwiązanych bezpośrednio z rywalizacją na parkiecie w koszykówce. Największe talenty świata co rok zostają wybrane przez kluby najlepszej ligi świata. Mechanizm ceremonii polega na tym, aby najbardziej prosperujący trafiali do zespołów z najgorszym bilansem zwycięstw w poprzednim sezonie. Victor Wembanyama, którego określa się talentem podobnym do LeBrona Jamesa, za kilka miesięcy zacznie podbijać boiska w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Victor Wembanyama numerem 1 draftu NBA 2023

To, że Francuz zostanie wybrany z numerem 1, było wiadome od wielu miesięcy. Mowa tu o graczu, który przy wzroście 220 cm porusza się niczym zawodnicy z „niższych” pozycji. Ostatni sezon Wembanyama spędził w paryskim Metropolitans 92, z którym dotarł do finałów ligi. Każdy jego mecz przyciągał uwagę kibiców – nie tylko tych z Francji. Gdy okazało się, że pierwszy numer w drafcie otrzyma San Antonio Spurs, należało z góry zakładać, że urodzony w Nanterre gracz wkrótce trafi do Teksasu.

W ceremonii draftu odbywającej się w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego wybrano 58 graczy (2 picki zostały klubom zabrane za przewinienia). Tuż za plecami Wembanyamy znalazł się Brandon Miller z uczelni Alabama, który został wybrany przez Charlotte Hornets. Z kolei inny talent Scoot Henderson (grający ostatnio w G League Ignite) trafił z trzecim numerem do Portland Trail Blazers. Warto także wspomnieć o wybranym z 19. numerem przez Golden State Warriors Brandinie Podziemskim. Mierzący 205 cm wzrostu obrońca ma polskie korzenie i w ostatnich miesiącach rozmawiał z Polskim Związkiem Koszykówki nt. możliwości gry dla Biało-Czerwonych.

Jeremy Sochan zagra w San Antonio Spurs z Wembanyamą

Wembanyama zagra w jednym zespole z Jeremym Sochanem. Polak w ubiegłym sezonie wystąpił w 56 meczach Spurs notując statystyki na poziomie 11 punktów, 5,3 zbiórek i 2,5 asyst na mecz. Podkoszowy znalazł się w drugim składzie najlepszych debiutantów NBA 2022/2023.

Czytaj też:

Wielki ruch w NBA. Kolega Marcina Gortata stworzy „dream team” z Kevinem DurantemCzytaj też:

Milan Gurović dla „Wprost”: Trener padł przed nami na ziemię i zaczął szczekać. Nie wiedzieliśmy co się dzieje