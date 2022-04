Dramatyczne wyznanie Lewandowskiego. Wicemistrz Europy opowiedział o wypadku córki

Marcin Lewandowski był jednym z kandydatów do medalu Halowych Mistrzostw Świata w Belgradzie, gdzie miał wystartować na swoim koronnym dystansie 1500 metrów. Biegacz ostatecznie do Serbii nie pojechał, motywując decyzję o rezygnacji ze startu problemami zdrowotnymi córki. Teraz w wywiadzie dla WP SportoweFakty sportowiec wyjaśnił, że pod koniec lutego jego córka doznała groźnego wypadku.

Do incydentu doszło w trakcie zajęć gimnastyki artystycznej. – Podczas jednego z ćwiczeń z trenerką złamała udo oraz biodro. Przeszła poważną operację, a sytuacja była bardzo trudna. Od wypadku minęło sporo czasu, dopiero teraz córka na nowo uczy się chodzić. Przed nami jeszcze długa rehabilitacja, ale najważniejsze, że znów zaczyna normalnie funkcjonować – wyjaśnił Lewandowski.

Marcin Lewandowski o zakończeniu kariery

Biegacz zaznaczył, że po wypadku córki dalej trenował i znajdował się w bardzo dobrej formie. Mimo to podjął decyzję o rezygnacji ze startów i wyjazdów na zgrupowania do czasu, gdy córka odzyska pełną sprawność. – One są dla mnie bardzo ważne, ale rodzina ma priorytet. Za granicę pojadę pewnie dopiero czerwcu – zadeklarował.

Niewykluczone, że po zakończeniu sezonu aktualny wicemistrz Europy na 1500 metrów zakończy karierę. Nic nie jest jednak przesądzone, a sam zawodnik nie zdecydował jeszcze, kiedy konkretnie odbędzie się jego ostatni start.

Czekam na rozwój sytuacji, ale ostatnio okoliczności nie są sprzyjające do kontynuowania kariery. Mówię o pandemii, sytuacji ze sponsorami, kiepskiej współpracy ze związkiem lekkoatletycznym. Na razie skupiam się na tym sezonie, a co będzie dalej, zobaczymy – zaznaczył.

