Mamy medal na mistrzostwach europejskich! Wygrana o 0,177 sekundy

Mistrzostwa Europejskie to multidyscyplinarne mistrzostwa Europy, które odbywają się w dniach od 11 do 21 sierpnia w Monachium. Wśród dyscyplin, które biorą udział w czempionacie, to m.in. gimnastyka sportowa, triathlon, lekkoatletyka oraz kolarstwo górskie, szosowe czy torowe. Nowe sporty, które zostały rozegrane podczas mistrzostw 2022 to siatkówka plażowa, kajakarstwo, wspinaczka sportowa i tenis stołowy.

Świetny wyścik Polek. Minimalne zwycięstwo nad Francuzkami

To w drużynowym kolarstwie torowym brązowy medal wywalczyły Marlena Karwacka, Urszula Łoś i Nikola Sibiak. Wyścig rozpoczęła Karwacka, która świetnie wystartowała. Po zmianie prowadzenie utrzymała Łoś, a po trzeciej zmianie finiszowała Sibiak zachowując przewagę nad Trójkolorowymi.

Polki ostatecznie były szybsze od Francuzek o 0,177 sekundy. Złoty medal zdobyły Niemki, które w finale wyścigu były lepsze od Holenderek. Wyścigi odbyły się na nietypowym torze, który liczy 200 metrów i został wybudowany specjalnie na te zawody.

Biało-Czerwoni nie powtórzyli sukcesu rodaczek

Z kolei reprezentanci Polski z Patrykiem Rajkowskim, Mateuszem Rudykiem i Rafałem Sarneckim na czele nie dali rady powtórzyć sukcesu rodaczek i swoją walkę o brązowy medal przegrali z Wielką Brytanią.

Pierwsza edycja mistrzostw europejskich odbyła się 2-12 sierpnia 2018 roku, gospodarzem był Berlin oraz Glasgow. Druga edycja odbywa się w 2022 r. w Monachium w dniach 11-21 sierpnia. Rozgrywane zawody nie mają wpływu na różne ogólnoeuropejskie mistrzostwa danych dyscyplin, które odbywają się poza ramami czteroletniego cyklu.

