Piotr Lisek medalistą Halowych Mistrzostw Europy! Krążek zdobyty rzutem na taśmę

Mało kto typował Piotra Liska jako tego lekkoatletę, który będzie w stanie zdobyć medal podczas tegorocznych Halowych Mistrzostw Europy. 31-latek spisał się jednak na tyle dobrze, że udało mu się wywalczyć w Stambule szósty krążek dla Polski. Zatrzymał się on na wysokości 5,80 metra, ale że kilku jego rywali nie dało rady pokonać poprzeczki na poziomie 5,85, to naszemu reprezentantowi przypadło kolejne trofeum. Co ciekawe ex-aqueo drugie miejsce wraz z Liskiem zajął także Grek Emanuil Karalis.

